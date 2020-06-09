Преемник Haval H6 впервые попал на видео

Китайский автопром поражает оперативностью: казалось бы, только что мы видели патентные снимки нового Haval H6, как в соцсетях опубликовали "живые" видео с полностью готовой машиной. Более того, местные СМИ утверждают, что в июле уже пройдет презентация новинки, а в августе она выйдет на рынок. Остается понять, как они так быстро все это делают.

Впрочем, спешка в случае с H6 вполне оправдана. Это, напомним, главный китайский бестселлер в сегменте SUV. Даже в марте, когда китайцы из-за коронавируса, кажется, вообще не интересовались машинами, "шестерка" разошлась тиражом в 20 тысяч экземпляров. И опять стала лучшей в своем классе. С выходом обновленного кроссовера в линейке вновь будет два варианта - такой новый H6, как продают в Китае и, например, на Украине, и совсем новый H6. А та версия, что сейчас предложена россиянам, кажется, свое отслужила. Даже с нашего рынка она уходит.

- Каждый продукт имеет свой жизненный цикл, и Haval работает над продуктовой стратегией, чтобы предложить клиентам лучшие в своем классе кроссоверы, - прокомментировал завершение продаж H6 в России в интервью "РГ" исполнительный директор российского представительства Жером Сего.

Кстати, новый Haval H6, как ожидалось, будет иметь более революционный дизайн. Но по факту выясняется, что дизайнеры марки "нарисовали" нечто среднее между актуальными H6 и F7. Очевидное новшество только сзади - до сих пор на кроссоверах марки фонари пластиковыми элементами не соединяли. Теперь же на пятой двери уместились и привычная хромированная планка, и светодиодная панель.

А вот салон, действительно, необычен для Haval. Подлокотник здесь выровнен с высоким тоннелем, под которым образовалась огромная ниша. Это стало возможным благодаря замене традиционного селектора коробки передач на инновационную шайбу. Похожее решение мы увидим и в новом B06, который еще недавно считался преемником внедорожника H5. Перед водителем будет сразу два отдельно стоящих планшета, выполняющих функции приборной панели и экрана мультимедийной системы.

Оснащение машины пока неизвестно. Но коллеги из Поднебесной предполагают, что H6 получит полуторалитровый турбомотор мощностью 183 л.с. Сочетаться он будет с 7-диапазонным "роботом" с двумя сцеплениями. Вероятно, в линейке будут и гибридные версии.