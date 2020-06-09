Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Спикер, кроме того, не исключил коррекции действующей ответственности.

Поручение на тему контроля получил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Спикер подчеркнул, что давление на следствие недопустимо.

- Закон один для всех, - уверен Володин. - Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека - наказание до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был.

Глава нижней палаты напомнил, что год назад Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за "пьяные" ДТП. По действующим нормам, в случае гибели одного человека нетрезвому водителю грозит срок лишения свободы от 5 до 12 лет. А в случае гибели двух и более лиц - до 15 лет.

Ответственность сейчас установлена очень высокая, констатировал спикер. При этом он не исключил коррекции действующих норм.

- Можно еще раз вернуться к этому вопросу, если мы посчитаем в рамках правоприменительной практики, есть какие то недоработки или сбои в законе, будем корректировать, - пояснил он.

Как ранее сообщалось, Ефремов выехал на встречную полосу, в результате ДТП другой водитель впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.