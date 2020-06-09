Новости

Автобус врезался в остановку в Чехии, три человека пострадали 14:59
Блогер Сыендук озвучил анимационный сериал для взрослых "Скрестив мечи" 14:54
Полиция оцепила дом в Москве, где живет актер Михаил Ефремов 14:53
Полицейские попросили о переводе из Каталонии из-за "социального климата" 14:50
Определены люди, более привлекательные в качестве сексуальных партнеров 14:50
Киев расширил делегацию в контактной группе по Донбассу 14:44
Ученые изменили мнение о предназначении Великой китайской стены 14:43
В Петербурге мальчик соврал об избиении, чтобы его не отругала мама 14:40
Минпросвещения рекомендовало провести очные выпускные вечера после сдачи ЕГЭ 14:37
BMW прекратит выпуск автомобилей в России 14:35
Роспотребнадзор может рассмотреть возможность проверки на COVID перед лагерем 14:32
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым 14:30
В Беларуси создадут новые гаджеты для контроля здоровья 14:30
Мэр Хабаровска заразился коронавирусом 14:27
Патрушев сообщил об усилении рисков для безопасности на водном транспорте 14:24
В Петербурге в автосалоне хоккеиста Сушинского прошли обыски 14:15
Фанаты "Аквамена" предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса 14:15
Счетная палата выходит на рынок международного аудита 14:12
В Брянской области разрешили прогулки вдвоем 14:12
Суд отправил в СИЗО подростка, задержанного за изготовление бомбы 14:10
Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны 14:09
После обкатки в Челябинске новый трамвай отправлен производителю 14:05
Российский сериал "Содержанки" покажут на британском телевидении 14:04
В Махачкале загорелось здание "Ростелекома" 14:04
Как будут развиваться музейные проекты Союзного государства 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 14:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Спикер, кроме того, не исключил коррекции действующей ответственности.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
Прокуратура заинтересовалась прошлыми нарушениями Ефремова на дорогах

Поручение на тему контроля получил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Спикер подчеркнул, что давление на следствие недопустимо.

- Закон один для всех, - уверен Володин. - Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека - наказание до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был.

Глава нижней палаты напомнил, что год назад Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за "пьяные" ДТП. По действующим нормам, в случае гибели одного человека нетрезвому водителю грозит срок лишения свободы от 5 до 12 лет. А в случае гибели двух и более лиц - до 15 лет.

Фото: Роман Канащук/ ТАСС
Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем

Ответственность сейчас установлена очень высокая, констатировал спикер. При этом он не исключил коррекции действующих норм.

- Можно еще раз вернуться к этому вопросу, если мы посчитаем в рамках правоприменительной практики, есть какие то недоработки или сбои в законе, будем корректировать, - пояснил он.

Как ранее сообщалось, Ефремов выехал на встречную полосу, в результате ДТП другой водитель впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей