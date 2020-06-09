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09.06.2020 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК изъял документацию по рухнувшему мосту в Заполярье

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В ряде организаций Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска изъята техническая документация, касающаяся обрушившегося моста в Заполярье. Также документы изъяты у подрядчиков, ремонтирующих сооружение, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, по факту обрушения моста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).

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- Как показало предварительное следствие, с 1984 года вода в реке Коле поднималась и выше, - отметили в пресс-службе. - В ходе расследования будет проверено качество ранее проведенных ремонтных работ. Также предстоит выяснить, предусматривались ли при капремонте моста дополнительные нагрузки природного характера, допускались ли нарушения при его текущем содержании.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя СЗСУТ СК РФ Павла Выменца.

Мост на перегоне между станциями Колой и Выходным через реку Колу в Мурманской области рухнул 1 июня - предположительно, из-за паводка. К 23 июня должен вступить в строй обходной маршрут, сейчас на нем укладываются железнодорожные пути. В этой работе активно участвуют военные. Реконструкцию разрушенного моста предстоит завершить в начале октября. Поезда по новому маршруту пойдут через город Колу, власти обещают максимально защитить его жителей от шума.

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