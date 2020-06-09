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09.06.2020 11:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге начали монтаж площадки для салюта на "Алые паруса"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге инженерно-саперные подразделения общевойсковой армии ЗВО начали монтировать понтонную площадку, с которой планируется запуск салюта на "Алые паруса". Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Всего на Неве развернут более 140 понтонов. Звенья спустят на воду и соединят в платформу. Первые 20 понтонов уже спущены на пляже у Петропавловской крепости. Каждую ночь к Неве будут доставлять новые партии понтонов. Общая площадь салютной площадки, как говорят в ЗВО, превысит 3,5 квадратных километра. Монтаж объекта планируется завершить к 17 июня.

Ранее в Минпросвещения заявили, что праздник выпускников в этом году для всей страны пройдет 27 июня в онлайн-формате и его финалом станет трансляция "Алых парусов" в Петербурге.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Правда, для самих петербургских выпускников судьба праздника пока туманна. Дело в том, что трансляция "Алых парусов" проходит ежегодно, за красочным шоу наблюдают зрители со всего мира. А в Петербурге традиционно выпускники видят праздник вживую. На Дворцовой площади они танцуют под зажигательные песни топовых российских исполнителей, а когда немного сгущаются сумерки, по Неве проходит бриг с алыми парусами. И гремит салют.

В прошлые годы началу июня обычно петербургские выпускники уже знали свою программу на "Алые паруса". Какие-то школы нанимали автобусы и доставляли ребят в центр Петербурга централизованно, где-то поездке на праздник предшествовала торжественная линейка. В этом году формат праздника конкретно в Петербурге не ясен до сих пор, в частности, нет решения, будет ли концерт, пустят ли школьников на набережные или на Дворцовую площадь.

Сплошные загадки объясняются эпидемической ситуацией. В городе анонсировано поэтапное снятие ограничений, но конкретные даты не называются, ситуация меняется каждую неделю. Например, еще недавно в городе действовали штрафы за отсутствие масок, сейчас их ношение носит рекомендательный характер. В Петербурге открылись непродовольственные магазины, были разрешены киносъемки, но при этом пока действует запрет на массовые мероприятия, в частности, на одной площадке должно собираться не более 50 человек.

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