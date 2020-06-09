В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова

Если суд подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян, то наказание за ДТП, где погиб человек, должно быть самым строгим. Об этом заявил журналистам глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя информацию об аварии с участием Ефремова.

Инцидент произошел накануне в Москве в районе дома 3 на Смоленской площади. По предварительным данным, актер на большой скорости выехал на встречную полосу. Как сообщилось по итогам экспертизы, он был пьян. В полиции сегодня утром подтвердили смерть пострадавшего.

- Конечную вину, безусловно, должен признать суд, сейчас идет следствие, но если оно подтвердит, что Михаил Ефремов был пьян, и по его вине погиб человек, то наказание за такое ДТП должно быть самым строгим, - подчеркнул Василий Пискарев. - Закон един для всех.

Согласно нынешним нормам, в случае гибели одного человека в "пьяном" ДТП срок лишения свободы может составить от 5 до 12 лет, а в случае гибели двух и более лиц - до 15 лет. Фактически наказание за такие происшествия приравняли к наказанию за убийство, напомнил глава комитета.

- Это абсолютно справедливые и оправданные меры, - уверен он, - потому что статистика была неутешительной - ежегодно под колесами пьяных водителей погибало более 4 тысяч человек и более 20 тысяч становились инвалидами. Это сломанные судьбы людей и их близких.