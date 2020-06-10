В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03,2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19" в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести изменение в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности", изложив абзац первый пункта 6 в следующей редакции:

"6. Обязать граждан, находившихся за пределами Российской Федерации и прибывших на территорию города Севастополя, помимо мер, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа, обеспечить изоляцию на срок 14 дней по месту проживания (пребывания), при отсутствии такой возможности - в условиях обсерватора.".

2. Внести изменение в Указ Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019", изложив подпункт 5 пункта 6 в следующей редакции:

"5) обеспечить изоляцию на срок 14 дней по месту жительства (пребывания) - для граждан, находившихся за пределами Российской Федерации, при отсутствии такой возможности - в условиях обсерватора.".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







