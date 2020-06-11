Консульство США в Гренландии возобновило работу через 67 лет

Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что консульство Соединенных Штатов в Гренландии впервые с 1953 года возобновляет свою работу. Открытие состоялось 10 июня.

По словам Помпео, данный шаг отражает стремление Вашингтона к углублению сотрудничества с народом Гренландии и всего Королевства Дании, пишет РИА Новости. Американское консульство работало на территории Гренландии с 1940 по 1953 год.

Напомним, еще в конце апреля Помпео анонсировал открытие консульства. Также сообщалось о планах США выделить более 12 миллионов долларов для укрепления своего присутствия на этом острове, входящем на правах автономии в состав Дании. Подчеркивалось, что данный транш не имеет отношения к высказанному ранее пожеланию президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен назвала интерес Америки к покупке датской автономии Гренландии "абсурдным".