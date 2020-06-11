Врач-реабилитолог рассказал, как жить после COVID-19

За советами обратилась к авторитетному реабилитологу Леониду Дьякову. Он специалист кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физического воспитания с курсом медико-социальной экспертизы Ростовского государственного медицинского университета. А также член ассоциации врачей амбулаторной реабилитации и Европейской ассоциации амбулаторной реабилитации.

Успокойте и погуляйте

Леонид Леонидович, на что в первую очередь надо обратить внимание близким и родным тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме?

Леонид Дьяков: Я бы обратил внимание, прежде всего, на психологические, даже философские моменты. Важно понимать, что выписавшиеся пациенты прошли через тяжелый этап в своей жизни.

Болезнь - это вынужденная остановка, которая, на мой взгляд, дается, чтобы притормозить, оглянуться, подумать о том, как ты живешь. В кризис человек переосмысливает многое, понимает, что он сделал не так и что нужно изменить в себе самом. А болезнь - это и есть кризис. Своего рода предупреждение, тревожный звонок, шанс что-то исправить, постараться поменять отношение к своему здоровью.

Близкие могут помочь пережить этот "посткризис"?

Леонид Дьяков: Мое глубокое убеждение, что родственники, близкие люди могут оказать неоценимую поддержку. Но для этого необходимо иметь полную информацию, понимать опасность состояния, которое пережил их близкий человек.

К сожалению, коронавирус может влиять на мягкую оболочку мозга. Отсюда плохое настроение, ничего не хочется делать, развивается депрессия. Происходит жесткая переоценка ценностей, человек рефлексирует.

Родным нужно понимать это и поддерживать выздоравливающего. Вообще роль близких людей очень велика на всех этапах реабилитации, которая может продолжаться довольно длительное время - от трех месяцев до года.

Что конкретно они должны делать?

Леонид Дьяков: Например, городским жителям непривычно много гулять, но для восстановления это необходимо, причем в парках или за городом. Родственники могут составить компанию, организовать двух-трехчасовую прогулку с лечебной целью. Не надо экономить на этом времени.

Подходить к таким нагрузкам нужно строго индивидуально. Для начала подойдет просто медленная ходьба. Чуть позже, когда человек окрепнет, можно освоить скандинавскую ходьбу (лучше начинать с опытным инструктором или врачом ЛФК, владеющим этой методикой). Стойкий оздоравливающий эффект дает плавание. Но это должно быть активное движение в воде. Возможно, для некоторых пациентов целесообразно будет начать с гидрокинезиотерапии (специальные комплексы упражнений в воде с инструктором).

Прислушайтесь к сердцу

Кроме психологического состояния, на что еще надо обратить внимание?

Леонид Дьяков: Коронавирус - болезнь серьезная, которая наносит вред не только органам дыхания (о поражении легких наслышаны все), но и другим системам и органам человеческого организма. Прежде всего, сердечно-сосудистой системе. Одно из самых распространенных осложнений COVID-19 - миокардит, воспаление сердечной мышцы. Оно особенно опасно тем, что может развиться не сразу, а спустя время.

Вирус внедряется в миокард?

Леонид Дьяков: Вирус поражает эндотелий, внутреннюю "выстилку" сосудов, а сосуды проходят по всему телу. Одно из самых уязвимых мест - миокард. По этой же причине могут страдать почки. Ведь они представляют собой клубок сосудов. Если вирус поражает их, то неизбежны проблемы.

Какие симптомы должны насторожить, когда надо снова срочно бежать к врачу?

Леонид Дьяков: Необъяснимая, внезапная слабость. Нарушение работы сердца, ощущение перебоев. Повышение температуры до 37 и более градусов. Нарастающая одышка.

Даже если человек уже выписался из госпиталя, при появлении этих симптомов нужно обратиться к доктору. В идеале - к кардиологу, можно к терапевту, пульмонологу.

Если появляются отеки на лице и руках, возникает частое мочеиспускание - это признаки нарушения жидкостного обмена, также не стоит медлить с визитом к врачу.

Кстати, при миокардите тоже бывают отеки, чаще на ногах, это важный симптом развивающихся осложнений.

КТ, ЭКГ и витамины

Предположим, явных симптомов, о которых вы говорите, нет. Но чтобы быть уверенным в полном выздоровлении, нужно ли сдать контрольные анализы? Достаточно ли флюорографии раз в год или нужно КТ? Сколько времени нужно наблюдаться?

Леонид Дьяков: В течение года после выписки хорошо бы сделать три раза КТ легких. Не надо бояться дозы облучения, современные аппараты практически безвредны. Осложнения можно выявить только при компьютерной томографии. Она покажет участки легких, которые поражены. И своевременно принять меры. Также после выписки советую три раза в течение года сделать ЭКГ, общий анализ крови и анализ мочи.

Важный показатель работы дыхательной системы - функцию внешнего дыхания - можно исследовать с помощью спирометрии. Это простая манипуляция, ее проводит пульмонолог или специалисты отделений функциональной диагностики.

А дома можно использовать портативный пульсоксиметр. Миниатюрный прибор определит насыщаемость крови кислородом (сатурацию). За этим показателем следует наблюдать также в течение года, это должно войти в привычку, как, например, измерение давления с помощью тонометра.

Нужна ли специальная диета?

Леонид Дьяков: Для выздоравливающих важно полноценное питание, достаточное количество белка и жира. При тяжелом течении болезни в организме происходит существенная утрата белка.

А жир нужен для того, чтобы легкие полноценно работали, особые вещества, состоящие в том числе из жиров, препятствуют слипанию альвеол. И, конечно, витамины. Большие дозы человек получает уже во время курса лечения. Но и после выписки желательно принимать поливитамины в течение трех месяцев. Конечно, под контролем и по назначению врача.

Иммунитет - это не навсегда

Сколько длится иммунитет после того, как человек переболеет? И как узнать, что иммунитет исчерпан?

Леонид Дьяков: Стойкого иммунитета не формируется. Иммунитет понятие специфическое, человек приобретает его, но существуют многие разновидности вирусов, и они изменяются столь стремительно, что пожизненный иммунитет человек так и не приобретает. А узнать, что он исчерпан - просто: человек снова заболевает.

Люди, тяжело переболевшие COVID-19, рассказывают о поражении части легкого, иногда до 40 процентов. Восстанавливаются ли ткани? Или они замещаются соединительными и нефункциональными? Как жить, образно говоря, с половиной легкого? Чего надо остерегаться? Есть какие-то ограничения по профессиональной, спортивной деятельности?

Леонид Дьяков: На самом деле, легочная ткань хорошо компенсируется. Даже альвеолы восстанавливаются.

Природа подстраховала человека на этот случай, недаром легкие - это парный орган и человек может жить с одним легким. Конечно, для этого главное - правильное лечение и реабилитация.

Ограничения после тяжелого течения болезни могут существовать для работ, связанных с изменением атмосферного давления - на глубине, на высоте. Ограничения могут сказаться и на спортивной карьере.

Нередки случаи, когда заболевали не только люди группы риска, но полные сил здоровые люди, регулярно занимавшиеся спортом. Когда им можно возвращаться к тренировкам?

Леонид Дьяков: В первые дни после выписки должна быть совсем небольшая нагрузка, нужно поберечься. Ходить немного и постоянно следить за своим состоянием.

Начинать с обычных упражнений, но под контролем, индивидуально подобрать нагрузку. Конечно, здесь не обойтись без специалистов - реабилитолога, врача ЛФК, пульманолога, кардиолога и других.

Сколько может длиться период восстановления?

Леонид Дьяков: Реабилитация займет достаточно длительный период, особенно если пришлось прибегнуть к помощи ИВЛ. Очень хорошая старая советская система восстановления отводила на лечение обычной пневмонии три месяца, и этот период обязательно включал в себя санаторно-курортное лечение.

Это был крайне важный этап. Раньше, еще до революции, больные ездили "на воды" и дышать воздухом. Кое-где еще сохранились курортологические технологии, климатолечение. Целебен сухой морской, хвойный воздух. Это Крым, Геленджик.

Важно!

Леонид Леонидович, сейчас есть какая-то программа реабилитации для людей, перенесших COVID-19?

Леонид Дьяков: Проблема коронавируса - новая. И программы такие только-только появились. Есть рекомендации различных сообществ реабилитологов. Есть рекомендации для реабилитации после внебольничных пневмоний.

В советские времена за человеком, перенесшим пневмонию, в течение трех месяцев пристально наблюдали, потом еще год контролировали. В этот период важно вовремя распознать начавшиеся осложнения, чтобы человек не стал инвалидом.

После пневмонии в легких остается рубец, как после травмы или инфаркта, так называемый фиброз. Его можно минимизировать, чтобы орган максимально эффективно функционировал. Для этого необходима программа реабилитации, причем каждому конкретному больному индивидуальная. Кому-то достаточно дыхательной гимнастики, кому-то показано электролечение, массаж, кинезиотерапия, кинезиотейпирование, бальнеологические процедуры и т. д.

Сейчас в нашей стране сохранилось примерно 1700 санаториев, в некоторых проводят нужные процедуры. Существует ряд технологий, которые можно применять амбулаторно на уровне поликлинической помощи.

Специальность "реабилитолог" появилась совсем недавно. Их пока очень мало. И целая проблема выстроить эту цепочку после госпитальной помощи больным. Но делать это крайне важно и как можно быстрее, чтобы последствия коронавируса не откликнулись всем нам в ближайшем будущем.

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