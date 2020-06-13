Умер создатель Ра'с аль Гула и Гидромена Деннис О'Нил

Важнейший человек мира комиксов, знаковый сценарист и редактор Деннис О'Нил скончался на 82-м году жизни 11 июня.

Печальнейшую новость сообщает Variety. Уточнив: мастер скончался от естественных причин - от старости.

🚨🚨 El legendario escritor de cómics Dennis J. “Denny” O’Neil, mejor conocido como “Denny”, murió a los 81 años https://t.co/XOsCnAjHjM — Sopitas (@sopitas) June 12, 2020

Деннис Джей "Денни" О'Нил родился 3 мая года, окончил университет, служил в ВМФ, потом устроился в газету - колумнистом. Где и его приметил большой человек в индустрии Рой Томас. Томас зазвал Денни в Marvel, где тот буквально с порога себя зарекомендовал, настолько впечатлив Стэна Ли первой же работой, что они тут же ударили по рукам.

Dennis J. "Denny" O'Neil ha muerto a los 81 años. El legendario escritor de comics murió por causas naturales la noche del 11 de junio.



O’Neil fue reconocido por su trabajo en #Batman al co-crear a Ra’s al Ghul, Talia al Ghul, Leslie Thompkins, Azrael y Richard Dragon. pic.twitter.com/rFhc4NBKTN — Mi Mundo Friki (@mimundofrikinow) June 12, 2020

Дальнейшее творческое наследие О'Нила как для Marvel, так и для DC - огромно, верстовых столбов там масса. Но наиболее революционны труды комиксиста над историями про Бэтмена, которому он вернул былую мрачность, подрастерянную в 60-е, про Зеленого Фонаря и Зеленую Стрелу.

Dennis J. "Denny" O'Neil (May 3, 1939 – June 11, 2020) pic.twitter.com/6VCSPafigk — Troy in Bflo 🌈 Vote for Joe! (@LegionLad67) June 12, 2020

Кроме того, Денни приложился к Фантастической четверке, Сорвиголове, Человеку-пауку, Людям Икс, Геркулесу, Халку, Лунному Рыцарю и так далее, так далее.

Так же О'Нил придумал суперзлодея Ра'с аль Гула, врага Бэтмена, Гидромена и еще ряд нехороших типов.