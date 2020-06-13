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Умер создатель Ра'с аль Гула и Гидромена Деннис О'Нил

Новости
    13.06.2020, 14:25
Текст:   Олег Усков

Важнейший человек мира комиксов, знаковый сценарист и редактор Деннис О'Нил скончался на 82-м году жизни 11 июня.

Печальнейшую новость сообщает Variety. Уточнив: мастер скончался от естественных причин - от старости.

Деннис Джей "Денни" О'Нил родился 3 мая года, окончил университет, служил в ВМФ, потом устроился в газету - колумнистом. Где и его приметил большой человек в индустрии Рой Томас. Томас зазвал Денни в Marvel, где тот буквально с порога себя зарекомендовал, настолько впечатлив Стэна Ли первой же работой, что они тут же ударили по рукам.

Дальнейшее творческое наследие О'Нила как для Marvel, так и для DC - огромно, верстовых столбов там масса. Но наиболее революционны труды комиксиста над историями про Бэтмена, которому он вернул былую мрачность, подрастерянную в 60-е, про Зеленого Фонаря и Зеленую Стрелу.

Кроме того, Денни приложился к Фантастической четверке, Сорвиголове, Человеку-пауку, Людям Икс, Геркулесу, Халку, Лунному Рыцарю и так далее, так далее.

Так же О'Нил придумал суперзлодея Ра'с аль Гула, врага Бэтмена, Гидромена и еще ряд нехороших типов.

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