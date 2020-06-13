В GAC рассказали подробности о доступном конкуренте Toyota Alphard

Премиальный минивэн GAC GN8 представят россиянам в онлайн-формате 30 июня. После этого более доступный конкурент Toyota Alphard появится у дилеров китайской марки. Которых, правда, пока всего четыре.

В преддверии премьеры в GAC впервые рассказали о новинке. Ее характеристики, впрочем, уже известны из Одобрения типа транспортного средства, которое компания получила еще в апреле. Поэтому ошибка в пресс-релизе - якобы автомобиль комплектуется 140-сильным мотором - тех, кто следит за моделью, смущать не должна.

Речь идет о мощности в 140 кВт - это тот же самый наддувный двигатель в 190 "лошадей", что стоит и на большом кроссовере GS8. Пару ему составляет 6-ступенчатый "автомат" Aisin. А вот привод, в отличие от флагмана, предусмотрен только передний.

Фото: Пресс-служба GAC.

Впрочем, очевидно, что на GAC GN8 на пересеченную местность выезжать ни к чему. Это минивэн премиального класса с семью местами, причем в среднем ряду стоят два отдельных кресла с подставками для ног, обогревом, массажем и вентиляцией. У пассажиров здесь есть доступ к медиасистеме и климат-контролю. На крыше смонтированы сразу два панорамных люка. Средняя дверь в салон снабжена электрическим приводом.

Кроме того, в списке опций предложат функцию памяти для сидений, систему кругового обзора, матричные фары, поддержку Apple CarPlay, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения фронтального столкновения. Неспроста уже базовая комплектация называется Luxe. Всего же их будет три - еще Prestige и Premium.

"Российский рынок является одним из наиболее приоритетных для бренда GAC Motor. Здесь мы видим большой потенциал для наших автомобилей и отмечаем рост интереса потребителей. Уверен, что GN8 высоко оценят российские автомобилисты, которые отдают предпочтение комфорту и технологиям премиум-уровня", - заявил руководитель российского офиса GAC Motor Ван Шуньшень.

Он добавил, что третьей моделью бренда станет кроссовер GS5. Его компания представит уже в третьем квартале.