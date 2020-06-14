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14.06.2020 09:19
Рубрика: В мире

В США протестующие снесли бюст рабовладельца и бросили его в реку

Протестующие в США снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и бросили его в реку Миссисипи. Митинга против расизма и полицейского произвола прошел в американском городе Новый Орлеан, сообщает телеканал Fox News.

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"Снесенный бюст рабовладельца митингующие пронесли по улицам, погрузили на два грузовых автомобиля и доставили к реке. Водители грузовиков задержаны", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл осудила действия протестующих, выступив против такого вандализма в отношении городского имущества. За последнее время в стране по решению властей или стихийно убран целый ряд монументов - солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе, по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков. Участников задержания уволили со службы, всем предъявлены обвинения.

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