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15.06.2020 04:08
Рубрика: Происшествия

Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова. По словам Александра Добровинского, который представляет интересы пострадавшей стороны, родственников погибшего смутило долгое молчание актера и тот факт, что Ефремов сначала опубликовал обращение, но не попытался связаться с ними лично.

Ефремов стал фигурантом еще одного уголовного дела

"Брать предложенные деньги семья Захарова считает неправильным. Родственники настаивают на расследовании дела по закону и хотят для виновника аварии положенного наказания", - цитируют адвоката "Известия".

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев отмечал, что актер не оставляет попыток извиниться перед родственниками погибшего. Видеообращение артиста было опубликовано 12 июня, в нем же Ефремов объяснил долгое молчание тем, что не мог подобрать слова. ДТП на Смоленской площади в Москве случилось вечером 8 июня. В результате спасти пострадавшего Сергея Захарова медикам не удалось. Возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения Ефремов отправлен под домашний арест.

Происшествия Правосудие Происшествия ЧП ДТП ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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