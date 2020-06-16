На проверявшую ТЭЦ-3 в Норильске сотрудницу Ростехнадзора завели дело

Под следствие попал главный инспектор отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елена Новожилова.

В ноябре 2017 и декабре 2018 года она проводила проверки на объекте, но, по информации силовиков, не осмотрела аварийный резервуар и не обнаружила отсутствие на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение с указанными недостатками, которые необходимо было устранить, а женщина должна была провести внеплановую проверку ТЭЦ, но тоже этого не сделала.

В итоге из-за ее бездействия не выявили нарушения требований при эксплуатации аварийного резервуара, что привело к разрушению топливного хранилища и разливу более 21 тысячи тонн нефтепродуктов и причинению вреда окружающей среде.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства преступления.

Ранее фигурантами уголовных дел, связанных с ЧП в Норильске, стал заместитель главного инженера ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов, он был арестован. В СИЗО были отправлены главный инженер тэплоэлектроцентрали Алексей Степанов и директор объекта Павел Смирнов. Был задержан и взят под стражу начальник цеха Вячеслав Старостин.

Кроме того, уголовное дело о халатности было возбуждено в отношении главы Норильска Рината Ахметчина. Он обвиняется в том, что сразу после катастрофы не принял меры по контролю и наблюдению за состоянием окружающей среды.