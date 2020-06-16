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16.06.2020 01:37
Рубрика: Культура

Театр "Современник" опубликовал заявление в связи ДТП Ефремова

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым. В нем отмечается, что молчание коллектива по поводу произошедшего вызвано шоком и попыткой осмыслить случившееся.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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"Это огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить", - цитирует ТАСС официальное заявление. Коллектив принес соболезнования семье погибшего Сергея Захарова, пожелав сил и мужества. "Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным", - говорится в заявлении.

В театре призвали людей оставаться великодушными и не впадать в крайность осуждения. Подчеркивается, что нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать, важно не давать разрастаться агрессии, и помнить, что все нуждаются в милосердии.

В заявлении отмечается, что Михаил Ефремов один из самых близких людей театра, что он был и остается неотъемлемой частью "Современника".

Напомним, вечером восьмого июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого погиб. В момент аварии артист находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также были найдены следы наркотиков. Через несколько дней Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь. Однако родные Сергея Захарова не приняли извинений. Артисту грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Культура Театр Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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