Разговор с Киану Ривзом по видеосвязи выставили на аукцион, цена кусается

На площадке аукционов Greater Giving появился необычный лот - 15-минутная беседа по видеосвязи в Zoom со знаменитым актером Киану Ривзом.

Разговор со звездой состоится с 6 по 12 июля текущего года в удобное для обоих участников время.

Организаторы изначально оценили рыночную стоимость события в 10 тысяч долларов, но на момент написания этой заметки цена уже превышала 16 тысяч долларов (более 1,1 млн рублей) и непременно будет расти.

Если у вас есть вопросы о следующих фильмах франшиз "Матрица", "Джон Уик", "Билл и Тед" и об игре Cyberpunk 2077, а также несколько десятков тысяч долларов, есть все шансы побороться за право их задать.

Все вырученные средства будут переданы некомерческой организации на благотворительность в области детской онкологии.