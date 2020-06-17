Собянин: В театрах Москвы возобновлены репетиции

После длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, театральная Москва начинает подготовку к открытию нового сезона. Посмотреть, как это происходит, мэр Москвы Сергей Собянин приехал сегодня в театр Олега Табакова. "Можно поздравить актеров, ну если не с началом полноценной жизни театра, то с с тем, что вы уже собрались коллективом, что возобновились репетиции", - сказал глава города, обращаясь к художественному руководителю театра Владимиру Машкову.

Напомню, все спектакли в столице были отменены с 17 марта. Ограничение контактов между людьми, как показал опыт большинства стран, был в тот момент единственным способом остановить шествие нового опасного вируса. Городские власти вынуждены были закрыть не только театры, но и выставочные залы, музеи, кинотеатры, спортивные комплексы, фитнес-центры.... Но заболеваемость продолжала расти практически до конца апреля: в день добавлялось более шести тысяч вновь заболевших горожан, среди которых было очень много тяжелых. Большая часть москвичей вынуждены были запереться в четырех стенах на самоизоляцию.

Помогали пережить им это тяжелое время театры. Большинство из них выложили записи своих лучших спектаклей в Сеть, и москвичи могли смотреть их в режиме онлайн. Даже ежегодная акция "Ночь театров", давно ставшая неотъемлемой частью культурной жизни столицы, в этом году прошла в интернете. Ее зрителями стали 143,1 тысячи человек.

Но, конечно же, все горожане очень скучали по встречам с любимыми коллективами и актерами вживую, как и тем, в свою очередь, очень не хватало общения со зрителями. И вот, наконец, болезнь начала отступать. В частности, за минувшие сутки в столице выявлено лишь 1065 новых случаев COVID-19. Но смягчение режима началось раньше. С 12 мая в Москве возобновили работу промышленность и строительство, с 9 июня городе отменены пропускной режим и самоизоляция - москвичам разрешили гулять не на расстоянии 100 метров или в лучшем случае, уже после смягчения режима - в 2 километрах от дома, а где вздумается и в любое удобное время. С 1 июня открылись непродовольственные магазины и большая часть службы быта, с 16 июня заработали летние веранды и открылись театры. Последние, правда, еще не для зрителей, а пока лишь для актеров, чтобы можно было возобновить репетиции. Но и это уже шаг вперед. "Я думаю, что мы с вами день за днем, неделю за неделей будем входить в привычную жизнь. Дождемся, когда наши театры примут посетителей. Когда Москва снова будет любоваться вами, наслаждаться вашим искусством, - продолжил Собянин. - И я думаю, что такое время не за горами. Считаю, что самое тяжелое уже позади".

Владимир Машков поделился с главой города творческими планами:

- У нас невероятное ощущение, мы настолько соскучились по работе, что готовы в любой момент приступить к нашей основной деятельности.

Он напомнил, что для театра Олега Табакова этот год непростой - у него начинается 35-й юбилейный сезон. Отметить его коллектив намерен постановкой пьесы Агаты Кристи "И никого не стало", которую сейчас и начинает репетировать.

Присутствовавшая на встрече министр культуры России Ольга Любимова сказала, обращаясь к артистам:

- Мы с Сергеем Семеновичем, департаментом культуры и вместе с Роспотребнадзором будем следить за эпидемиологической ситуацией и как только она позволит, будут упрощаться и правила работы. Пока же просто нужно набраться терпения.

Это значит, что и после возобновления очных репетиций актеры пока должны соблюдать все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором.

В планах столичных театров до конца года представить зрителям 59 премьер.