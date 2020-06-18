NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

В США готовится к публикации книга бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме". Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес президента Дональда Трампа.

Газета The New York Times уже получила мемуары в свое распоряжение. По ее данным, Болтон рассказывает о некоторых казусах, случившихся с президентом США. Так, например, Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Также, утверждает Болтон, американский лидер, по-видимому, не знал, что Великобритания является ядерной державой, пишет РИА Новости.

Ранее просочившиеся в прессу выдержки из книги экс-советника уже успели спровоцировать политический скандал в Вашингтоне. Например, Болтон рассказывал о том, что хозяин Белого дома действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политические услуги в виде расследования против своего противника - Джо Байдена.

На днях Трамп заявил, что считает "крайне неподобающими" планы Болтона опубликовать свою книгу. Власти США намерены настаивать на запрете публикации. В качестве основного аргумента минюст указывает на секретность информации, которой обладал Болтон в бытность свою советником. Однако сам автор уверен в том, что убрал из мемуаров все данные, которые могут быть секретными, и намерен опубликовать рукопись в конце июня, даже если Белый дом будет против.