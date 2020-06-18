Новости

В Германии разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях 03:26
Трамп продлил санкции против КНДР 03:21
Мэр Лондона сократил себе зарплату на фоне пандемии коронавируса 02:59
На МКС обнаружили источник токсичного бензола 02:30
Избраны непостоянные члены Совбеза ООН на 2021-2022 годы 02:26
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России 01:58
В Италии поймали вежливых беглецов из тюрьмы 01:22
В центре Москвы 18 июня ограничат движение для репетиции Парада Победы 00:58
Трамп подписал закон о санкциях против КНР за "притеснение уйгуров" 00:49
Пентагон разработал стратегию обороны в космосе 00:45
Ученые выяснили, как жилось кошкам в Византии 00:25
"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии 00:23
Председателем юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН стал представитель Турции 00:18
Камбоджа требует с туристов по 3000 долларов депозита на случай коронавируса 00:08
В США полицейскому предъявят обвинения в убийстве афроамериканца 17.06.2020
СК возбудил уголовное дело о взятке против бывшего самарского судьи 17.06.2020
Попова: У половины заразившихся коронавирусом в России нет симптомов 17.06.2020
Москва и Республика Алтай подписали соглашение о сотрудничестве 17.06.2020
Прожиточный минимум Москве за первый квартал вырос почти на 290 рублей 17.06.2020
Попова: Число заболевших COVID достигнет минимума через месяц 17.06.2020
Москвичи смогут вернуться к активному спорту 17.06.2020
Назван простой способ снизить плохой холестерин без лекарств 17.06.2020
Женщину задавило насмерть рухнувшей остановкой в Майкопе 17.06.2020
Первый "пост-ковидный" кинофестиваль пройдет в Марселе 17.06.2020
Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном 17.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
18.06.2020 01:58
Рубрика: В мире

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

В США готовится к публикации книга бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме". Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес президента Дональда Трампа.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Трамп: Я не пошел на поводу у Болтона и не развязал шестую мировую войну

Газета The New York Times уже получила мемуары в свое распоряжение. По ее данным, Болтон рассказывает о некоторых казусах, случившихся с президентом США. Так, например, Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Также, утверждает Болтон, американский лидер, по-видимому, не знал, что Великобритания является ядерной державой, пишет РИА Новости.

Ранее просочившиеся в прессу выдержки из книги экс-советника уже успели спровоцировать политический скандал в Вашингтоне. Например, Болтон рассказывал о том, что хозяин Белого дома действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политические услуги в виде расследования против своего противника - Джо Байдена.

На днях Трамп заявил, что считает "крайне неподобающими" планы Болтона опубликовать свою книгу. Власти США намерены настаивать на запрете публикации. В качестве основного аргумента минюст указывает на секретность информации, которой обладал Болтон в бытность свою советником. Однако сам автор уверен в том, что убрал из мемуаров все данные, которые могут быть секретными, и намерен опубликовать рукопись в конце июня, даже если Белый дом будет против.

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
В Совфеде объяснили, почему голосование по Конституции важно провести сейчас
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
Захарова рассказала, по кому ударят санкции США против "Северного потока-2"
В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек
Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны