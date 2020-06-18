В Крыму рассказали об инвестициях на миллиард в экологию Армянска

Инвестиционные проекты общей стоимостью один миллиард рублей помогут ликвидировать накопленный экологический ущерб и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду предприятия "Крымский титан" в Армянске. Об этом менеджеры химического завода заявили посетившему север Крыма с рабочей поездкой председателю Государственного совета Республики Крым Владимиру Константинову.

Сегодня уровень воды в кислотонакопителе поднялся с 1,5 до 1,67 метра, что обеспечивает дополнительную защиту окружающей среды. С этой же целью были пробурены 19 вместо запланированных 12 глубинных скважин для забора подземных вод. Тем не менее Центр лабораторного анализа и технических измерений продолжает мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. И согласно их данным, концентрация хлорида водорода и диоксида серы в атмосфере Армянска сохраняется ниже предела обнаружения. Например, по результатам лабораторных анализов в пробах воздуха за 16 июня в Армянске и селе Перекоп концентрация хлорида водорода составила менее 0,04 миллиграмма на кубометр (при ПДК 0,2), концентрация диоксида серы - менее 0,03 (при ПДК 0,5).

Экологический план включает в себя строительство установки нейтрализации кислых стоков и кислотонакопителя, реконструкцию газоочистных установок печей прокаливания, создание "гидрозатвора" и реконструкцию кислотонакопителя, системы химводоочистки предприятия. Строительство этих объектов позволит увеличить производственные мощности завода со 100 до 120 тысяч тонн диоксида титана в год и создать 120 дополнительных рабочих мест.

Второй инвестиционный проект предприятия стоимостью 922,27 миллиона рублей предусматривает строительство разъездного железнодорожного подъездного пути.

- Армянск и Красноперекопск - моногорода, чья экономика и сфера занятости напрямую связана с промышленным производством, - заявил Владимир Константинов. - Только на заводе "Титан" работает более 3000 человек, примерно столько же - на содовом и бромовом. Пообщавшись с руководителями предприятий, оцениваем экономическую ситуацию как стабильную. Несмотря на экономические потери порядка 20-25 процентов, последствия пандемии здесь не несут угрожающего масштаба. У всех предприятий Северного Крыма есть программы развития и план восстановления докризисных производственных показателей.

Напомним, в начале сентября 2018 года завод "Крымский титан" был остановлен после серии химических выбросов сернистого ангидрида и хлористого водорода в атмосферу. В Армянске и его окрестностях были уничтожены практически все растения, металлические поверхности покрылись ржавчиной. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Из Армянска экстренно эвакуировали детей и начали постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Позднее в кислотонакопитель начали закачивать воду из подземных скважин. Работа предприятия возобновилась лишь во второй половине октября 2018-го, когда жара на полуострове спала.