Авторы фильма "Мстители: Финал" признали ошибку в сценарии

В картине "Мстители: Финал" хватало эпичных и запоминающихся сцен. После повторного просмотра одной из них, где Капитан Америка оказался достойным молота Мьёльнира, Кевин Файги - глава Marvel даже дал фанатам робкую надежду на продолжение франшизы.

Но есть в этом же моменте сценария одна существенная нестыковка - Кэп мало того, что стал размахивать легендарным оружием, так еще и начал неистово, как выразился бы Тони Старк, "жахать" молниями.

А это было, как прямым текстом раскрывалось в киноленте "Тор: Рагнарек", исключительно прерогативой бога грома, никак не связанной с молотом.

Портал We Got This Covered пишет о том, что эту ошибку признал Кристофер Маркус - один из сценаристов: "Мы действительно много спорили об этом моменте, потому что в "Рагнареке" было показано, что Тор может вызывать молнии и без молота. Но когда мы представляли, как Кэп поднимет молот и будет управлять молниями, все остальные версии сразу отбрасывались, потому что это было слишком круто, чтобы не использовать! А уже потом можно будет обсудить все остальное".