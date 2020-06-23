Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что несмотря на излечение от коронавируса состояние его отца Абдулманапа остаётся тяжёлым.

"Сейчас его положение до сих пор тяжелое, он находится в реанимации. Коронавирус позади, но инфекция оставила последствия. Насчет почек, насчет сердца. Насчет вируса уже можно не переживать", - сказал Нурмагомедов в эфире Первого канала.

По словам спортсмена, отец его узнает, но им не удается пообщаться, потому что он до сих пор подключен к медицинским аппаратам.

"Каждый день я его посещаю, держу его за руку, общаюсь, он жестами дает понять, что меня узнает. Я уверен во врачах, они одни из лучших в мире, у меня нет никаких сомнений", - сказал он.

Нурмагомедов-младший поблагодарил врачей и добавил, что последствия болезни очень тяжёлые и реабилитация займет много времени и будет сложной.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован ещё в конце апреля с подозрением на коронавирус. Позже ему стало хуже, и он был доставлен в одну из больниц Москвы. У него был диагностирован COVID-19, позже он перенес инсульт и неделю пробыл в коме.