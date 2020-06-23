Экс-директора лагеря "Холдоми", где погибли дети, отпустили домой

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре отправил под домашний арест Максима Кузнецова, бывшего директора лагеря "Холдоми", где в прошлом году из-за пожара погибли дети. Ранее он находился в СИЗО.

"Мера пресечения изменена на домашний арест до 22 июля", - приводит РИА Новости сообщение суда.

Напомним, в конце июля 2019 года Максим Кузнецов, владелец комплекса Виталий Бурлаков, а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по краю Эдуард Новгородцев были арестованы. Их обвиняют в халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ) и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ).

В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" под Комсомольском-на-Амуре произошел пожар. В нем находились 189 детей, четверо из которых погибли. Среди них - 11-летний мальчик, помогавший спасать ребят. Его посмертно наградили орденом Мужества.