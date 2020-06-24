310 лет назад русские войска взяли крепость Выборг: как это было

Осада Выборга - одно из важных событий Северной войны. Шведы, а тогда эта крепость принадлежала им, несколько раз пытались совершить атаку на Санкт-Петербург, заложенный Петром I в 1703 году. Царь всеми силами старался обезопасить город и лишить шведов морской и сухопутной базы. И 24 июня 1710 года Выборг капитулировал.

Но захватить крепость получилось не с первой попытки. В октябре 1706 года Петр I, воспользовавшись тем, что Выборг оборонял только трехтысячный гарнизон, решил воспользоваться ситуацией.

С 20-тысячным войском он подступил к крепости. Начали артобстрел. Царь решил взять город исключительно сухопутными войсками, без участия флота. Но это не позволяло обеспечить полную блокаду крепости. Поэтому Петр снял осаду Выборга.

В 1710 году, после того как русские войска разгромили шведов под Полтавой, Петр I решил предпринять новую попытку захвата Выборга. 1 апреля адмирал граф Федор Апраксин с корпусом в восемь тысяч человек с пушками и мортирами совершил двухдневный марш по льду от Кронштадта и прибыл к Выборгу. Русские заняли основную позицию у деревни Хиетало, недалеко от города.

В Выборге находился гарнизон из шести тысяч военных. На вооружении крепости числились 141 пушка, восемь мортир и две гаубицы.

Русские приступили к осадным работам. Атаку запланировали с двух сторон - на каменный и земляной город. Но замерзшая почва, к тому же каменистая осложняла осадные операции. Поэтому приходилось брустверы траншей составлять из мешков, наполненных шерстью. Но с задачей справились.

Активных действий не предпринимали, ожидая прибытия по морю новых войск, продовольствия и боевых запасов. Российский флот пробился сквозь льды и подошел к Выборгу. Здесь же находился и Петр I. Начали выгрузку артиллерии и солдат. Флот привез семь тысяч человек, 80 пушек, 28 мортир и 190 ручных мортир.

Спустя десять дней к Выборгу подошла и шведская эскадра. Но увидев численность русского флота, не рискнула нарушать блокадную линию с моря.

Русские солдаты закончили осадные работы, установили орудия. И начали обстрел, разрушив как части крепостных стен, так и самого города. Они также заготовили два плавучих моста для главной атаки.

Шведам предложили сдаться. Но они отказались. Тогда продолжили массированный обстрел Выборга. В городе начались пожары. А со стороны пролива образовала брешь. Шведы пытались ее заделать, но у них не получилось. Вечером 20 июня комендант крепости заявил, что готов на переговоры.

23 июня подписали соглашение о капитуляции. 24 июня 1710 года гарнизон Выборга сдался. На следующий день в крепость торжественно вошел Петр I во главе Преображенского полка.

Все участники осады получили царские награды. Офицерам вручили золотые медали, рядовым серебряные, а командующий Федор Михайлович Апраксин был награжден высшим орденом Андрея Первозванного.