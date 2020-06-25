Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном "В ожидании варваров"

На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).

Лента - экранизация одноименного романа южноафриканского писателя Джона Максвелла Кутзее, лауреата Нобелевской премии по литературе 2003 года и дважды - Букеровской. Он же занимался сценарной адаптацией книги.

Действие Waiting For The Barbarians развиваются в некой деспотичной Империи, на самой ее окраине, куда вот-вот, по слухам, должны нагрянуть т.н. варвары. То есть - коренные народы.

Полковник Третьего отделения Джолл (Джонни Депп) и его младший по званию сослуживец Мендель (Роберт Паттинсон) планируют предупредить вторжение, атаковав первыми. На фоне чего местный Магистрат (лауреат "Оскара" Марк Райлэнс) начинает сомневаться в том, что Империя так уж хороша и действия ее правильны. За что его обвиняют в измене, арестовывают и подвергают пыткам.

В других ролях: Гана Баярсайкан ("Острые козырьки"), Грета Скакки ("Террор"), Давид Денсик ("Девушка с татуировкой дракона"), Сэм Рид ("Молодой Морс"), Гарри Меллинг (серия о Гарри Потере) и Билл Милнер ("Дюнкерк").

Российская премьера намечена на 30 июля.

Роман Кутзее впервые был опубликован в 1980 году, стяжав немалую славу.