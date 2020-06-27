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27.06.2020 09:30
Рубрика: Российский автопром

Дилеры АвтоВАЗа: Lada Xray странно продается

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Месяц назад в Сети прошла информация о том, что АвтоВАЗ снимет с конвейера автомобили семейства Lada Xray из-за низкого спроса. Модель якобы ждёт уменьшение объёма выпуска, далее сборка только под заказ, а затем завершение жизненного цикла. Тогда завод опроверг слухи о снятии с производства высокого хэтчбека.

Теперь "Российской газете" стало известно, что продажи Lada Xray имеют странный характер. Во время дилерской заявочной кампании на август текущего года, в рамках которой салоны заказывают себе автомобили под склад, возникла следующая ситуация. Одни дилеры говорят о невозможности заказа под клиентов ни обычного Xray, ни "вседорожного" Xray Cross. Другие менеджеры сообщают об обратном.

Фото: Пресс-служба GM-АвтоВАЗ.
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Вероятно, завод не справляется с заказами и просто не успевает собирать высокий хэтчбек, а первую половину августа компания и вовсе проведёт в плановом корпоративном отпуске.

К слову, АвтоВАЗ отменил четырёхдневный режим работы в связи с краткосрочным оживлением на российском рынке. Сокращённая рабочая неделя должна начать действовать с 31 августа.

По другим данным, Xray снимут с производства в начале 2021 года. Несмотря на обвал продаж, модель продержат на конвейере ещё некоторые время. В период с января по май 2020 года было продано 6879 автомобилей, что на 4283 штук меньше, чем в 2019 году.

При этом самый дорогой Xray Cross с приставкой Instinct, продажи которого стартовали в конце апреля, появился не случайно. Обычно эксклюзивные версии выпускаются с какой-то целью. Возможно, что Xray Cross Instinct призван стать своего рода прощальной комплектацией модели.

Фото: www.instagram.com/lada.online
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Напомним, Lada Xray вышел на российский рынок в феврале 2016 года. За эти годы модель получила ряд доработок, улучшений и новых опций. В ноябре 2018 года начались продажи Cross-версии Lada Xray, в июле 2019 года в продаже появился Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Цены на семейство автомобилей Lada Xray лежат в диапазоне от 634 900 до 1 048 900 рублей.

#Lada