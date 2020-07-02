ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов. Предлагаемые изменения в основной закон государства одобрили 77,98% избирателей. Против высказались 21,21 процента.

Общероссийская явка на голосовании составила почти 65 процентов. В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов поддержали изменения в Основной закон страны. Напомним, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов продолжается. Данные публикуются на сайте ЦИК в режиме реального времени.