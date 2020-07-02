Бросивший детей в Шереметьеве мужчина пойдет под суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, оставившего своих детей в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в оставлении в опасности (статья 125 УК РФ) и краже (пункт "г" части 3 статьи 158 УК РФ).

Напомним, 26 января житель Комсомольска-на-Амуре оставил двух сыновей одних в Шереметьево. Свой поступок мужчина объяснил финансовыми проблемами. Позднее он сам явился в одно из отделений СК Ростовской области с повинной. Братьев сначала передали под временную опеку бабушке, а затем вернули матери, у которой теперь другая семья.

Тем временем СК завел дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

Отец мальчиков собирался вернуться в Комсомольск и забрать детей себе. Однако этим планам не суждено было сбыться: в аэропорту Хабаровска его задержали силовики. 15 февраля решением суда мужчину поместили под стражу на два месяца, а затем вновь продлили арест.

"Установлено, что в январе 2020 года обвиняемый, находясь в городе Комсомольск-на-Амуре, с помощью мобильного телефона, используя банковское интернет-приложение, похитил у знакомой женщины 100 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - сообщает пресс-служба регионального СК.

Дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем его направят в суд.