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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19

Более 8 тысяч человек обследовано на иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах России. Тестирование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области и в Хабаровском крае, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Всего в пилотных регионах обследовано 8 тысяч 168 человек, из них 2 тысячи 722 человека в Санкт-Петербурге, 2 тысячи 758 в Тюменской области и 2 тысячи 688 добровольцев в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

Проверяли детей и взрослых вне зависимости от того, был ли у них ранее обнаружен коронавирус. В исследовании участвовали дети от года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Эти данные необходимы для выявления особенностей эпидпроцессов в регионах и последующего прогнозирования ситуации на местах, а также для выработки мер профилактики от COVID-19. Добавим, что исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах России, во всех федеральных округах страны.

Общество Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Санкт-Петербург УрФО Тюменская область ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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