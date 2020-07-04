Трамп обрушился с критикой в адрес протестующих

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером выступил с эмоциональной речью на горе Рашмор в Южной Дакоте.

Немного о "злобных мобах"

В 40-минутной речи глава Белого дома назвал имена многих американских героев и почти столько же воспринимаемых им политических противников, в разряд которых он даже занес школы в городах страны, которые, как он утверждал, "учат студентов ненавидеть свою страну", сообщает CNN.

Большая часть речи Трампа была сосредоточена на том, чтобы вспомнить прошлое страны и представить ее в "радужном" свете. Президент США заявил, что протестующие проводят "беспощадную кампанию" по уничтожению американской истории, комментируя акции против расовой несправедливости и жестокости полиции.

"Те, кто стремится стереть наше наследие, хотят, чтобы американцы забыли нашу гордость и наше великое достоинство, чтобы мы больше не могли понять себя или судьбу Америки", - отметил глава американской администрации. Он осудил тех, кто преследовал статуи лидеров Конфедерации, назвав их "злобными мобами".

"Это движение (Black Lives Matter) открыто нападает на наследие каждого человека на горе Рашмор", - заявил Трамп, добавив, что некоторые из политических деятелей "горят желанием опорочить наших героев, стереть наши ценности и внушить это детям". "Мы не будем молчать", - заключил глава Белого дома. Толпа, отмечают наблюдатели, приветствовала Трампа песнопениями "Еще четыре года!" и с энтузиазмом аплодировала, когда американский лидер и первая леди вышли на сцену.

Маскам вопреки

Это мероприятие привлекло тысячи зрителей, большинство из которых были без масок, даже несмотря на то, что количество случаев заболевания коронавирусом резко возросло в США в последние дни. Там уже несколько дней подряд фиксируется более 50 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 в сутки.

Соратница Трампа, республиканский губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем заявила, что социальное дистанцирование не потребуется во время мероприятия, и маски будут необязательными. Вместе с тем организаторы мероприятия должны были предоставить маски всем, кто хотел надеть их, и планировали обследовать зрителей на наличие симптомов COVID-19. Однако этого сделано не было. На митинге Ноем фактически повторила слова Трампа в адрес протестующих, которые, по ее словам, "пытаются уничтожить уроки истории". "Не заблуждайтесь: это делается намеренно, чтобы дискредитировать основополагающие принципы Америки, дискредитировать тех, кто их сформировал", - сказала она.

Речь Трампа, явно предназначенная для оживления его консервативной базы, прозвучала в то время, когда рейтинг главы Белого дома упал до отметки менее 40 процентов из-за того, что, по оценке экспертов, он не справляется с пандемией и избегает реакции на протесты и волнения по всей стране. За четыре месяца до выборов надежды на переизбрание Трампа - некогда поддерживавшиеся низким уровнем безработицы и бурным фондовым рынком - кажутся неопределенными, отмечает Associated Press. В его предвыборном штабе растет беспокойство по поводу того, что глава Белого дома становится менее популярным в штатах, которые способствовали его победе на выборах 2016 года.

Индейцы требуют справедливости

На горе Рашмор размещен всемирно известный памятник - вырезанные в скале лица четырех президентов США, двое из которых - Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон - были рабовладельцами. Он также стоит на земле, которая была взята у коренного народа лакота сиу правительством США в 1800-х годах, сообщает ВВС.

"Этот памятник никогда не будет осквернен, эти герои никогда не будут испорчены", - сказал Трамп ликующей толпе. Президент добавил, что люди, нацеленные на "символы национального наследия", столкнутся "в полной мере с законом". По его словам, те, кто испортил статуи героев Конфедерации, могут быть приговорены к 10 годам тюрьмы, ссылаясь на недавнее распоряжение об охране памятников, которое он подписал.

За несколько часов до прибытия главы Белого дома протестующие фургонами перекрыли дорогу, ведущую к памятнику на горе Рашфор, и сняли колеса с этих транспортных средств. Несколько демонстрантов забрались на авто и выкрикивали "Верните нашу землю обратно!". Власти предприняли все усилия, чтобы оттеснить демонстрантов. В основном это были представители коренных народов, протестующие против того, что Черные Холмы Южной Дакоты были взяты у лакота сиу в обход договорных соглашений. "Президент должен открыть глаза. Мы тоже люди, и это была наша земля", - сказал Хекакахо Уэст, духовный старейшина племени Оглала-сиу.

Около 15 протестующих были арестованы после того, как проигнорировали установленный полицией крайний срок, чтобы уехать с места проведения мероприятия. Для разгона представителей коренных народов полицейские и бойцы Национальной гвардии использовали дымовые шашки и баллончики с перцовым спреем, сообщают местные жители.

Лидеры нескольких индейских племен в регионе выразили обеспокоенность тем, что это событие может привести к вспышкам вируса среди членов сообщества, которые, по их мнению, особенно уязвимы для COVID-19 из-за недостаточного финансирования системы здравоохранения и целого ряда хронических заболеваний.

Многие коренные американцы, отмечают эксперты, не празднуют День независимости, потому что связывают его с колонизацией своих племенных земель и потерей своих культурных свобод.

Особые вопросы вызвал фейерверк, который был запрещен в этой местности в 2009 году и одобрение на проведение которого губернатор Ноем в пятницу получила лично от Трампа, который сказал: "Что может сгореть? Это камень".

Трамп планирует празднование четвертого июля в Национальном торговом центре в Вашингтоне, несмотря на проблемы со здоровьем у мэра округа Колумбия. Трамп и Мелания планируют провести мероприятия на Южной лужайке Белого дома.