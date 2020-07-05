Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 июля 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая методические рекомендации МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 4 июля 2020 года, постановляю:

1. Продлить до 12 июля 2020 года включительно действие:

1.1. Режима обязательной самоизоляции граждан.

1.2. Подпунктов 5.2, 5.3 пункта 5, пунктов 9, 21, 24 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре осуществлять дополнительные мероприятия по соблюдению методических рекомендаций от 20 апреля 2020 года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.5.0172/4-20 по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 при организации работы пассажирского транспорта, в том числе такси.

3. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 апреля 2020 года № 36 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с применением вахтового метода" изменение, исключив в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 слова "(кроме прибывающих из республик Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия), в случае если работодатель не обеспечил их перевозку чартерным рейсом и тестирование на COVID-19 с получением отрицательного результата до отправления на вахту из указанных регионов)".

4. Внести в постановление Губернатора автономного округа от 22 мая 2020 года № 62 "О мерах, сопровождающих въезд в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" изменения, признав пункты 1 - 8 утратившими силу.

5. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

от 21 мая 2020 года № 61 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

от 6 июня 2020 года № 72 "О внесении изменения в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 мая 2020 года № 61 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







