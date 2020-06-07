Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июня 2020 года № 72 "О внесении изменения в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 мая 2020 года № 61 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19", от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 5 мая 2020 года № 48 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 14 мая 2020 года № 54 "О плане поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19", от 18 мая 2020 года № 58 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 22 мая 2020 года № 62 "О мерах, сопровождающих въезд в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 мая 2020 года № 61 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" изменение, дополнив после пункта 2 пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на граждан, въезд и выезд которых в муниципальные образования обусловлен:

получением ими неотложной медицинской помощи при наличии соответствующих подтверждающих документов и (или) электронного уведомления;

наличием санаторно-курортной путевки (договора о реализации путевки) и (или) авиабилетов, железнодорожных билетов, билетов на проезд автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок с выездом из муниципальных образований на срок более 2 недель и электронного уведомления при отрицательном результате лабораторного исследования на РНК SARS-CoV-2 либо при подтверждении защитного уровня иммунитета.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







