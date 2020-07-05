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05.07.2020 08:33
Рубрика: В мире

Протестующие у Белого дома сожгли флаг США

Протестующие у Белого дома сожгли флаг США после речи Дональда Трампа с которой он выступил по случаю Дня независимости, сообщает телеканал NBC. Участники митинга во время инцидента выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны". А в Балтиморе в этот же день протестующие снесли с постамента и утопили памятник первооткрывателю Америки, сообщило местное издание Baltimore Sun.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Трамп обрушился с критикой в адрес протестующих

"Сейчас мы в процессе разгрома анархистов, подстрекателей, грабителей - людей, которые во многих случаях не соображают, что делают. Мы не позволим разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы", - цитирует Дональда Трампа РИА Новости.

Протестная волна по городам США прокатилась после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В городах страны начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

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