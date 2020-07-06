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06.07.2020 12:53
Рубрика: Власть

На Кубани назначили нового главу ГИБДД края

Текст: Юрий Гень
Фото: Пресс-служба УМВД России по Белгородской области Фото: Пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Фото: Пресс-служба УМВД России по Белгородской области

На Кубани назначили нового начальника УГИБДД ГУ МВД России по краю. Им стал 48-летний Николай Смоляков, ранее занимавший такую же должность в Белгородской области. Информацию об этом опубликовали на официальном портале ведомства.

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Месяцем ранее президент России отправил в отставку прежнего главу ГИБДД Краснодарского края Александра Капустина. О причинах увольнения тогда не сообщалось. Однако незадолго до этого на Кубани разразился масштабный коррупционный скандал, связанный с деятельностью сотрудников ГИБДД на Успенском посту ДПС. "РГ" ранее уже писала об этом.

По данным следствия, сотрудники ГИБДД брали взятки практически за все - включая беспрепятственный провоз алкоголя и другой продукции. В итоге было арестовано несколько высокопоставленных сотрудников полиции, а в Следственном комитете РФ даже заявили, что было раскрыто "преступное сообщество с участием полицейских".

По местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых было проведено 49 обысков.

Известно, что новый глава ГИБДД Кубани родился в 1972 году в Белгородской области. Служил в армии в Германии. Свою работу в полиции начал с должности младшего оперуполномоченного в уголовном розыске. Затем работал в патрульно-постовой службе. Позже Николай Смоляков 10 лет прослужил в отряде полиции особого назначения. Окончил Белгородский юридический институт и в 2010 возглавил Управление ГИБДД УМВД России по Белгородской области, где проработал до 2020 года.

В краевом управлении ГИБДД Кубани сообщили, что новый руководитель еще не приехал в регион и личному составу его пока не представили.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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