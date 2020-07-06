На Кубани закрыли уголовное дело против экс-министра спорта

На Кубани закрыли уголовное дело в отношении экс-министра спорта региона Людмилы Черновой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Черновой Александра Шуткова.

По его данным, прокуратура Краснодарского края отказала в утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении бывшего министра спорта региона, не найдя состава преступления в ее действиях при выделении выплат футбольному клубу "Кубань" в рамках региональной программы поддержки.

О расследовании этого долгого уголовного дела "РГ" ранее уже писала. Правоохранительные органы несколько раз возобновляли расследование по делу о якобы незаконных выплатах 886 миллионов рублей футбольному клубу "Кубань" в Краснодарском крае. Главным фигурантом в этом деле являлась 62-летняя министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова. Она покинула свой пост уже во время расследования, написав заявление по собственному желанию.

"Дело многократно было изучено прокуратурой Краснодарского края, по итогам изучения в утверждении обвинительного заключения следователю было отказано. Следствие не нашло состава преступления в действиях Людмилы Александровны", - прокомментировал ситуацию адвокат Александр Шутков.

Напомним, что скандальное уголовное дело было возбуждено 26 апреля 2018 года в рамках расследования якобы незаконного выделения в 2012-2013 годах из краевого бюджета субсидий футбольному клубу "Кубань" на общую сумму 886 миллионов рублей. Обвинение по части 2 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" было предъявлено Людмиле Черновой.

Стоит отметить, что футбольный клуб "Кубань" начиная с 2015 года начал испытывать проблемы с финансированием, у него накопились долги как перед игроками, так и перед собственными сотрудниками. В 2017 году федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из-за долгов на сумму 288,4 миллиона рублей.

Справка "РГ"

Людмила Чернова - олимпийская чемпионка-1980 в женской эстафете 4Х400 метров. В 2006 году назначена руководителем департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края, который в 2012 году был преобразован в региональное министерство. Родилась 30 ноября 1955 года в Норильске, в 1963-м с родителями переехала в Армавир, где в детско-юношеской школе занималась плаванием, а с 1970 года - легкоатлетическим многоборьем. Окончила Краснодарский педагогический институт. Заслуженный мастер спорта СССР, награждена почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта". За время работы Черновой на посту главы ведомства Краснодарский край превратился в один из самых спортивных российских регионов.