Указ губернатора Архангельской области от 7 июля 2020 года № 101-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у, от 29 апреля 2020 года № 63-у и о признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Архангельской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 29 апреля 2020 года № 63-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области".

2. Признать утратившими силу:

указ Губернатора Архангельской области от 28 мая 2020 года № 76-у "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе Архангельской области "Северодвинск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

пункт 3 указа Губернатора Архангельской области от 4 июня 2020 года № 79-у "О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Архангельской области в целях реализации дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе Архангельской области "Северодвинск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)";

пункт 3 указа Губернатора Архангельской области от 5 июня 2020 года № 81-у "О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Архангельской области";

пункт 2 указа Губернатора Архангельской области от 15 июня 2020 года № 89-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 28 мая 2020 года № 76-у".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 7 июля 2020 г. № 101-у

Изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 29 апреля 2020 года № 63-у

1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVTD-2019)":

1) в пункте 1:

а) в абзаце третьем слова "указами Губернатора Архангельской области" заменить словами "настоящим указом";

б) абзац четвертый исключить;

2) в подпункте 16 пункта 2 слова ", за исключением территорий стадионов," исключить;

3) дополнить новыми пунктами 24 и 25 следующего содержания:

"24. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск", использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средства индивидуальной защиты рук (перчатки) при посещении зданий (строений, сооружений), помещений (площадей) объектов розничной торговли, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги (выполняющих работы) для населения, территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных общественных мест.

Организациям и индивидуальным предпринимателям на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск", осуществляющим торговлю товарами, оказание услуг и выполнение работ гражданам:

1) не допускать потребителей (посетителей) в торговые объекты, места оказания услуг, выполнения работ и не осуществлять торговлю товарами, (посетителей) средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

2) обеспечить использование работниками, контактирующими при работе с посетителями (потребителями), средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

3) обеспечить продажу или безвозмездную раздачу на входе посетителям (потребителям) средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки), а также возможность обработки рук дезинфицирующими средствами;

4) обеспечить на входе в торговые объекты, места оказания услуг, выполнения работ размещение информации об обязательности нахождения посетителями (потребителями) в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средствах индивидуальной защиты рук (перчатки), а также об ответственности за нарушение требований настоящего указа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Гражданам, прибывающим на территорию сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 32 и пунктом 33 настоящего указа, необходимо иметь документ, подтверждающий отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданный не ранее чем за два календарных дня до дня прибытия на территорию сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области.

В целях настоящего пункта, а также пункта 33 настоящего указа под документом, подтверждающим отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), понимаются результаты исследований или справки, выданные организациями, проводившими диагностику на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).";

4) пункт 31 дополнить абзацем последним следующего содержания:

"с 13 июля по 26 июля 2020 года.";

5) в пункте 5:

а) в подпункте 1:

в абзаце первом слова "до 7 июля" заменить словами "до 14 июля";

в абзаце втором слова "расположенных на территории Архангельской области" заменить словами "расположенных на территориях городского округа "Город Архангельск", городского округа Архангельской области "Северодвинск", городского округа Архангельской области "Город Новодвинск", Приморского муниципального района Архангельской области";

б) в подпункте 2:

в абзаце первом слова "до 7 июля" заменить словами "до 14 июля";

абзац второй подпункта "а" заменить текстом следующего содержания:

"Указанное ограничение не распространяется:

на столовые, буфеты, кафе и иные организации общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

на организации общественного питания на территории Архангельской области, за исключением территорий городского округа "Город Архангельск", городского округа Архангельской области "Северодвинск", городского округа Архангельской области "Город Новодвинск", Приморского муниципального района Архангельской области, в части оказания услуг, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах) с соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.6.0190-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года, за исключением услуг для организации процесса курения кальянов, проведения массовых мероприятий;";

6) в пункте 81:

1) в абзаце первом слова "прибывших в морской терминал Соловки морского порта Онега" заменить словами "в том числе маломерных, прогулочных, спортивных, яхт и иных транспортных средств, прибывших на территорию Соловецкого архипелага";

2) абзац третий после слова "Онега" дополнить словами "и Центру Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области";

7) в пункте 24:

а) в подпункте 1 слово "библиотеками," исключить;

б) дополнить новым подпунктом 11 следующего содержания:

"11) организовать деятельность государственных библиотек Архангельской области и муниципальных библиотек муниципальных образований при условии осуществления приема посетителей (пользователей) только по предварительной записи, работы читальных и компьютерных залов исходя из расчета один посетитель (пользователь) на 4 кв. м, а также с соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0195-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 июня 2020 года;";

в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) организовать деятельность государственных архивов Архангельской области и муниципальных архивов муниципальных образований при условии осуществления приема посетителей (пользователей) только по предварительной записи, работы читальных залов архивов исходя из расчета один посетитель (пользователь) на 4 кв. м и с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 12 настоящего указа, при сохранении возможности приема и выдачи архивных документов посредством электронной почты и (или) почтовых отправлений.";

8) в пункте 32:

а) в подпункте 2 слова "совместно с" заменить словами "совместно с организациями, осуществляющими воздушные перевозки, в том числе";

б) в подпункте 3 слова "совместно с" заменить словами "совместно с организациями, осуществляющими морские перевозки, в том числе";

9) дополнить новым пунктом 33 следующего содержания:

"33. Организациям, осуществляющим воздушные и морские перевозки пассажиров и багажа, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 32 настоящего указа, обеспечить перевозку пассажиров при наличии у них документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданного не ранее чем за два календарных дня до дня прибытия на территорию сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области.";

10) подпункт 13 пункта 39 исключить.

2. В указе Губернатора Архангельской области от 29 апреля 2020 года № 63-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области":

1) абзацы пятый и шестой подпункта 3 пункта 2 исключить;

2) абзацы пятый и шестой подпункта 4 пункта 3 исключить;

3) абзацы седьмой и восьмой пункта 7 исключить.







