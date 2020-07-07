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Более 100 произведений Стэна Ли объединят в отдельную вселенную

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    07.07.2020, 17:09
Текст:   Евгения Акулова

По мотивам легендарного автора комиксов Стэна Ли создадут новую медиавселенную. О грандиозных планах 6 июля объявили два наиболее близких бизнес-партнера покойного Ли - компании Genius Brands International и POW! Entertainment.

Фото: kinopoisk.ru
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В основу будущей франшизы лягут работы мастера, созданные вне Marvel Entertainment. По приблизительным подсчетам, речь идет более чем о сотне произведений разных брендов.

"Во всем Голливуде не найти ничего более ценного. Это Святой Грааль, - цитирует Deadline исполнительного директора Genius Brands International Энди Хейворда. Не сомневаюсь, что самые интересные персонажи, захватывающие истории и величайшие хиты Стэна Ли еще только предстоит открыть публике".

Продюсеры обещают выпускать в год примерно по семь проектов различных жанров: от веб-сериалов до полнометражных игровых и анимационных картин.

Конечно, планы по взращиванию новой киновселенной кажутся довольно амбициозными. За 12 лет своего существования Marvel превратилась в самую кассовую франшизу, обогнав даже сагу "Звездные войны" на целых 12,27 миллиарда долларов. Выделиться на фоне такого гиганта будет очень непросто. Впрочем, не исключено, что у создателей "Вселенной Стэна Ли" есть свои козыри в рукаве. Поговаривают, что первым проектом франшизы может стать анимационный сериал "Супергеройский детский сад", главного персонажа в котором озвучит Железный Арни.

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