"Эльбрус": автодом на базе "Пикапа" за 2,5 млн рублей

Авторы канала на Youtube "808" рассказали об очередном доме на колёсах. В этот раз к ним в руки попала модель, построенная на базе УАЗа "Пикап".

Автодом под названием "Эльбрус" производит подмосковная компания. Она же выпускает автокемперы на шасси Lada Granta и УАЗ "Буханка" .

Новинка получила чёрное защитное покрытие Raptor, оригинальную решётку радиатора и передний бампер с кенгурятником, расширители арок, внедорожную резину, шноркель, доработанную подвеску с увеличенным клиренсом.

Фото: скриншот с youtube.com

Благодаря мощным приводам съёмный жилой модуль за 22 секунды трансформируется в некую автопалатку. Снаружи надстройка имеет различные ниши, 20-литровую канистру для отопителя. К слову, модуль снимается с грузовой платформы машины за счёт двух домкратов.

Внутреннее убранство оборудовано раковиной, холодильником, кассетным санузлом, тремя спальными местами, обеденной зоной, а также отсеком для аккумулятора, рундуком, люком на крыше, розетками, освещением.

Фото: скриншот с youtube.com

Стоимость данного экземпляра составляет 2 500 000 рублей. В цену входит кунг "Эльбрус" за 980 000 рублей. Минимальный же ценник УАЗа "Эльбрус" - 1 980 000 рублей.

УАЗ "Пикап" оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. К слову, в конце июня Ульяновский автозавод начал производство "Пикапа" с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Punch Powerglide 6L50.