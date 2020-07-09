Осовременим классика: "Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи", добавив "да COVID". Но даже со всем этим джентльменским набором мы все-таки ждем и любим эту пору. И не только потому, что отпуск обычно тоже летом. Тем более если в семье дети. Традиционно считается, что лето - самое удобное время для укрепления, а в некоторых случаях и для восстановления здоровья. Но... Опять но... Злоупотребление летом может быть чревато обострением некоторых недугов, а порой и приобретением новых. Так как же провести лето, не навредив своему здоровью, здоровью своих детей? Об этом беседуем с руководителем отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктором медицинских наук, профессором Татьяной Руженцовой.

Татьяна Александровна! Для учреждений Роспотребнадзора лето, без преувеличений, пора самая напряженная. А уж нынешнее, которое проходит на фоне СOVID, тем более. Да, пора отдыха, да и пора отпусков. Но именно лето выбирают многие инфекции, прежде всего кишечные. А еще активизируются герпесы, обостряются хронические сердечно-сосудистые болезни, диабет. Под влиянием активной солнечной радиации прогрессирует онкологическая патология. Остановлюсь, потому что, как мне кажется, уже всех запугали. Все-таки лето - очень благодатная пора и для отдыха, и для укрепления здоровья. При одном непременном условии. Каком?

Татьяна Руженцова: Нет, запугали не до конца. Вы же ничего не сказали о том, что лето - время путешествий. И значит, к собственным болячкам прибавляются те, которые завозят. Только не надо думать, что это обязательно из какого-то дальнего зарубежья. Отнюдь! Совершенно обычное явление, скажем, с юга, в ту же Москву или Пермь могут привезти ту же геморрагическую лихорадку. Как, например, это было в прошлом году: коронавируса не было, но в Нижнем Поволжье были случаи почечной геморрагической лихорадки. Вам может быть покажется странным, но сейчас больше всего вопросов... о воде, потому что пока точно не известно, передается ли через воду тот же СOVID. Пока данные отрицают эту передачу, но окончательных данных нигде в мире нет. Так можно ли ехать на море? Можно ли купаться в речке, которая течет недалеко от дома? Есть даже опасения по поводу бассейнов. Хотя с бассейнами проще всего. Он должен быть чистым. Он должен отвечать известным установленным гигиеническим нормам. А вот река, озеро, море? Роспотребнадзор научил нас купаться только в разрешенных местах. Но у нас же особый менталитет, на который не в силах повлиять даже коронавирус. Для нас законы не писаны? Поверьте, писаны. Они помогают сохранить здоровье, поэтому, пожалуйста, соблюдайте их.

Вот и выбралась семья на отдых у моря. А он обязательно сопровождается приобретением загара. Считается даже как-то странным вернуться с морского берега без шоколадного загара.

Татьяна Руженцова: По поводу солнца рекомендаций выше крыши. Но все-таки воспользуюсь возможностями "Российской газеты" и еще раз скажу. Да, ультрафиолетовые лучи - основные поставщики витамина Д. А этот витамин - необходимый компонент иммунитета. Напомню, что практически всем детям раньше прописывали рыбий жир. Некоторые пили его с удовольствием. Чаще пили с отвращением, но все равно пили, потому что он нас оздоравливал. Прошло время, и рыбий жир утратил свою популярность. А зря! Главная составляющая рыбьего жира - витамин Д. И есть еще один поставщик - ультрафиолетовые лучи. Вывод? Выходит, нужно лежать больше на солнце, чтобы обзавестись этим витамином? А вот и нет.

Выбирая место и вид отдыха, нужно думать не о том, насколько он моден и привлекателен, а о том, как он скажется на здоровье

Помню времена, когда в той же Ялте или в Сочи лежащим на пляже Черного моря поступали команды специалистов: повернитесь на спину, повернитесь на живот, ложитесь на левый бок, на правый. То есть нам командовали, как пользоваться ультрафиолетом, как загорать, но не сгорать. Дело тут не только в возможных ожогах и волдырях. Дело в том, что ультрафиолет в избытке чрезвычайно опасен.

Татьяна Руженцова: Я приведу примеры. Во всем мире растет число онкологических заболеваний кожи. И это, как доказано исследователями, часто следствие загара "до черноты". Вред не только для кожи. Людям, у которых в анамнезе онкологическое заболевание, ультрафиолет должен быть тщательно дозирован. И это относится не только к онкологическим заболеваниям, но и к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми недугами. Избыток солнечных лучей противопоказан детям, людям пожилого возраста. И если кто-то считает, что на больные суставы солнце действует во благо, - это ошибка.

В нынешний сезон, в связи с тем же СOVID, "вошли в моду" всяческие тромбозы. Стало принято говорить о свертываемости крови, о возможных кровотечениях. Человек, отправляющийся на отдых, должен быть осведомлен о состоянии своей кровеносной системы? Он должен знать об уровне гемоглобина, количестве тромбоцитов, свертываемости и иных показателях крови?

Татьяна Руженцова: Как показывает практика, просто обязан знать! То же увлечение плаванием, тем же ультрафиолетом, меняют картину крови. Низкий гемоглобин - ниже 100, или высокий - выше 160, - это информация не просто к размышлению, а информация к тому, что человек с такими показателями должен очень внимательно отнестись к выбору места отдыха. Оптимально, если такой отдых проходит недалеко от места жительства. А по большому счету: прежде чем отправиться отдыхать, нужно пройти курс лечения. Где? Для этого не обязательна госпитализация. Лечение можно пройти в амбулаторных условиях. К сожалению, правда, эти условия не повсеместны. Если поблизости нет внебольничного лечения, то надо направить человека в стационар. И лишь после подбора соответствующих препаратов, после восстановленной картины крови можно ехать отдыхать. Но желательно без смены климатической зоны. Рекомендации, о которых мы сейчас сказали, относятся к любому возрасту. Однако, как теперь принято говорить, при выборе места отдыха есть риски. К этим рискам относятся дети, беременные, люди, страдающие хроническими заболеваниями, старики.

Для них единое золотое правило: отдыхать в своих климатических условиях. Но по собственному опыту знаю: соблюдать это правило скучно. Хочется разнообразия, новых впечатлений, чтобы не накрыла депрессия, тоска. Охоту к перемене мест отменить невозможно. Но советы, видимо, должны быть. Точнее, умные рекомендации.

Татьяна Руженцова: Согласна с вами. Перемену мест никак не обойти. Но беременным она все-таки противопоказана. Даже лететь в самолете для них не самый лучший вариант. И трястись в поезде, в автомобиле, - тоже чревато. Беременная должна беречь и себя, и будущего ребенка. Выводы делайте сами. Категорически не рекомендуется онкологическим пациентам, прошедшим химио- и лучевую терапию, отправляться в жаркие страны. И тем более, как мы уже сказали, лежать на солнце. Мы ни в коем случае не занимаемся рекламой, но доказано, что отечественные курорты минеральных вод - Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, зарубежные Карловы Вары благотворно действуют на людей, страдающих прежде всего желудочно-кишечными заболеваниями, и не только ими. Минеральные воды повышают иммунитет, очищают организм от многих вредностей. И потому эти курорты показаны для людей разных возрастов, в том числе и глубоко пожилых, и детей.

Отдельно хочу сказать о детях. Многие родители очень заняты, и они "вырываются на отдых", иногда на 10 дней, а то и на неделю. Такая краткость опасна и для них самих, и тем более для их детей. Ребенок не успевает адаптироваться к новым условиям жизни. Потому такое путешествие может отрицательно сказаться на его здоровье.

Татьяна Руженцова: Иногда прежде чем отправиться отдыхать, нужно пройти курс лечения. Фото: Из личного архива

Начинается повсеместный выход из самоизоляции. Она принесла разные потери в разных областях жизни. И очень заметно, что для многих она обернулась глубокой депрессией, неврозами. Что делать им? Начать глотать антидепрессанты? Они же мало кого лечат.

Татьяна Руженцова: Можно обойтись без антидепрессантов. Надо учесть, что это не безобидные препараты. Только специалист может подобрать именно тот препарат, который поможет данному пациенту. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди сами себе назначают такие препараты, глотают их в больших количествах, а депрессия не уходит. Начинаются головные боли, сердцебиения, потливость. Поэтому напомню о витамине Д. Он действительно может помочь избавиться от депрессии, но и его не надо назначать себе самостоятельно и глотать горстями. Умеренность очень важна для сохранения здоровья.

Об умеренности говорить необходимо и тогда, когда речь идет о питьевом режиме. Что лучше всего и в каком количестве надо пить летом?

Татьяна Руженцова: Уж точно не пиво! Лучший напиток в любое время года - вода. Не из-под крана. Лишь в некоторых регионах вода из-под крана пригодна для утоления жажды. Мне трудно назвать регионы, где водопроводная вода абсолютно пригодна для питья. Ее лучше прокипятить. Полезно утром до завтрака выпить кому-то стакан, кому-то полстакана, а кому-то четверть стакана воды. Все зависит от возраста, наличия хронических заболеваний. Посоветуйтесь со своим лечащим врачом. К сожалению, сейчас идет реклама, якобы нужно пить 3-4 и более литров воды в сутки. Не могу с этим согласиться и категорически назвать какую-то максимальную цифру. В сутки желательно выпивать 4 стакана воды, если в ваш стакан помещается 200 мл. Вода может быть заменена чаем, несладким компотом, соком без сахара. Но и тут надо избегать категоричности. Надо учитывать температуру воздуха, собственный вес, наличие тех или иных хронических болезней.

Так получилось, что у меня по жизни две специализации. Я кардиолог и инфекционист. И 20 лет моей практической работы позволяет сделать один вывод: чтобы быть здоровым, надо хоть немножко любить себя. А это значит: отказаться от вредных привычек, это значит, что, в частности, выбирая место и вид отдыха, нужно думать не о том, насколько он моден и привлекателен, а о том, как он скажется на моем здоровье.