"Довод" - самый секретный фильм года - выйдет в августе

Надо сказать, публика давно не сталкивалась со столь эффективной раскруткой новых картин. Здесь держится в секрете решительно все, а информация относительно второстепенных деталей просачивается в прессу по капле. Даже сами участники фильма - актеры и члены съемочной группы - признаются, что ничего не знают о том, что должно получиться в итоге.

Суммируем то, что имеем. Уже известно, что нас ждет некий вариант опасных странствий во времени. С его инверсией, когда пули влетают обратно в ствол пистолета, а автомобили мчатся по хайвеям вперед багажником. Краткая аннотация на сайте IMDb гласит, что герой (в который уже раз!) борется за спасение мира, пытаясь предотвратить Третью мировую войну ("Ядерный армагеддон?" - "Нет, хуже!"). Его путь лежит через сумеречный мир международного шпионажа, но очень быстро он сталкивается с чем-то ирреальным, существующим по ту сторону времени. И даже, как обещает трейлер фильма, - "по ту сторону жизни".

Вынесенное в название картины слово "Довод" (англ. - Tenet), как явствует из трейлера, служит ключом к любому препятствию, которое встретится на пути, но пользоваться этим паролем нужно с осторожностью. Если в поисках новых подробностей вы попытаетесь зайти на официальный сайт фильма, вам первым делом сообщат, что вас ждет эксперимент с участием аудио - и потому нужно подключить звуковое оборудование и микрофон. И тогда в этой нехитрой игре вы сможете управлять событиями с помощью двух ключевых паролей: TENET и TWILIGHT WORLD. Результат не могу признать слишком впечатляющим: вам просто покажут стробоскопическими вспышками те же сцены, что уже знакомы по трейлерам, в одной последовательности (TENET) или в обратной (TWILIGHT WORLD). Впрочем, нас приглашают экспериментировать и пробовать любые другие ключи - команды на английском: авось с нами поделятся и другими секретами. Этот постоянно обновляющийся сайт - эффективная игра для подростков, задача которой заинтриговать и наэлектризовать.

Известно, что "Довод" снимался на 70-мм пленку IMAX (Нолан принципиально привержен старым методам киносъемки, видя в изображении на пленке некие особые свойства) и лучше всего будет смотреться именно на этих гигантских экранах. В кинотеатрах IMAX по всей Америке уже крутят шестиминутный рекламный ролик, где герой Джона Дэвида Вашингтона стартует то ли из концертного, то ли из оперного зала в свою сверхсекретную авантюру. Первые свидетели этого киноопыта рассказывают, что детализация изображения и звуковое решение так впечатляют, что зритель ощущает себя полностью погруженным в это фантастическое пространство, позволяющее видеть то, что еще не случилось.

Приверженность работе с кинопленкой диктует и методы работы со спецэффектами. Конечно, в "Интерстелларе" Нолан не мог обойтись без компьютерной графики, но в "Доводе", где это возможно, он предпочитает реально выполненные трюки. Одним из наиболее эффектных эпизодов обещает стать инцидент с лайнером Boing-747, который врезается в здание аэровокзала и вместе с ним взлетает на воздух. Лайнер сначала предполагалось уничтожить чисто виртуальными способами, но в поисках локации режиссер вовремя обнаружил целый парк старых самолетов. И понял, что эффективнее будет просто купить один из них и взорвать по-настоящему.

Важное место, как всегда в фильмах Нолана, занимает музыка. Так как постоянный композитор его картин Ханс Циммер занят другой работой ("Дюна" Дени Вильнева), Нолан привлек молодого шведа Людвига Йоранссона ("Полтора шпиона", "Драйвер на ночь"), который частично имитирует стиль Циммера, но привносит в саундтрек много собственных интонаций. Музыка передает ощущение зыбкости и неопределенности происходящего на экране - не случайно один из слоганов картины: "Не пытайся понять - чувствуй!"

Занятная миссия теперь у актеров фильма: перед его выходом на экраны они должны давать интервью, но при этом рассказывать о картине так, чтобы не рассказать о ней ничего. Так, исполнительница главной роли австралийская актриса Элизабет Дебики в своих беседах с прессой демонстрирует чудеса "открытой закрытости". Она, разумеется, в восторге от работы с Кристофером Ноланом, потому что "это как раз тот опыт, за которым вы и отправляетесь смотреть кино". Сообщает, что съемки шли в семи странах мира и были самыми продолжительными в ее актерской практике. Бюджет картины превышает 200 миллионов долларов, из которых "каждый цент виден на экране". Подтверждает, что Нолан, как и в "Интерстелларе", в новом фильме умудряется соединить сюжет, требующий от зрителя интенсивной работы ума, с увлекательностью и доступностью. Актриса утверждает, что съемки в картине многое дали ей как профессионалу и как человеку.

На эту роль режиссер искал исполнительницу с чисто британской внешностью и стилем. И когда супруга Нолана и его продюсер Эмма Томас предложила ему обратить внимание на австралийку Дебики, он изумился: эта актриса из тех лицедеек, которых вы постоянно видите в разных ролях, не подозревая, что перед вами одно и то же лицо. Он даже пересмотрел ее работы в фильмах "Великий Гэтсби", "Ночной менеджер" и "Вдовы", чтобы убедиться в ее фантастическом диапазоне. А когда, прилетев, она стала настаивать на пробах (он-то был готов взять ее без проб), актриса "буквально взорвала всех нас: ее способности превзошли все мои ожидания, - говорит Нолан. - Ей предстояло сыграть невероятно сложный характер: и уязвимый и сильный, глубокий, в нем должны чувствоваться скрытые резервы, и одновременно он должен быть очень человечным и очень реальным".

Кроме Дебики и Вашингтона, мы встретим в фильме Роберта Паттинсона, Аарона Тейлора-Джонсона, Кеннета Брану в роли очередного суперзлодея, Майкла Кейна и нашего Юрия Колокольникова в роли некоего Куинтона. Актер, разумеется, тоже отказывается что-либо сообщать о своем персонаже, но поделился с РИА Новости впечатлением от работы с Кристофером Ноланом: "Крис, конечно, отдельный режиссер. И это были очень тяжелые съемки. Как армия. По восемнадцать часов, ни на секунду не расслабишься, кого бы ты ни играл и что бы ни делал. У него такая энергия, как большая звезда, которая вокруг себя гравитационные волны посылает. И это не в каком-то эмоциональном состоянии - он не кричит. Ты просто чувствуешь, что только он может такие фильмы снимать".

В России картину обещают выпустить на следующий день после мировой премьеры - 13 августа.