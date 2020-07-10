Названы самые продаваемые модели в мире. В лидерах - Toyota

Британское авторитетное издание Auto Express составило список самых продаваемых автомобилей в мире по итогам 2019 года. Несмотря на растущую год от года популярность SUV, легковушки неохотно сдают свои позиции.

На первом месте по количеству проданных автомобилей в мире расположилось семейство Toyota Corolla: было продано более 1.2 миллиона экземпляров модели. И позиции Corolla должны укрепиться, потому что к седану, хэтчу и универсалу примкнул новый Corolla Cross.

Ранее мы рассказывали, что Toyota RAV4 стал единственной моделью на российском рынке, которая показала рост продаж впервые шесть месяцев 2020 года. Популярность кроссовера - общемировая тенденция. В 2019 году RAV4 купило более миллиона человек во всём мире, что больше показателей 2018-го на 18%.

Бронзовым призёром стал Honda CR-V, которому, по мнению издания, не хватает экономичных бензиновых двигателей - вот тогда бы CR-V сократил отставание от предыдущего фигуранта списка ещё больше, а пока - 831 тысяча проданных машин (+14%).

Фото: Пресс-служба Ford.

На четвёртом месте, и вы ни за что бы не догадались, - Ford F-150. Короткая справка: этот пикап удерживает звание самого продаваемого в своём сегменте на рынке США уже в течение почти 40 лет!

Пятое место занимает конкурент Toyota Corolla - седан Nissan Sentra, который неплохо чувствует себя с объёмом продаж 722 тысячи машин. Ещё одна Toyota - бизнес-седан Camry, который выбрали 708 тысяч человек.

Чуть-чуть просел Nissan X-Trail - минус 10% по итогам 2019-го по сравнению с 2018 годом: было продано 674 000 автомобилей. Возможно, новая генерация кроссовера исправит положение.

Восьмое место - Honda Civic, причём седан. Пожалуй, основную кассу модели делают покупатели в США. Общемировой объём продаж по прошлому году составляет 666 тысяч.

На последних двух строчках списка расположились тоже Honda: компактный HR-V и Accord. Причём у последнего почти такая же динамика роста, как у RAV4, - плюс 15%.