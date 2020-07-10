С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Налоговая инспекция отсудила у актера 117 650 рублей долгов за его Grand Cherokee. Михаил Ефремов не платил транспортный налог, в итоге пришлось взыскать его через суд, пишет агентство. В пресс-службе суда факт взыскания налога подтвердили, правда, без уточнения, за что именно.

Напомним, расследование уголовного дела по ДТП с Михаилом Ефремовым было закончено 7 июля - через месяц после аварии. Актеру грозит от 5 до 12 лет тюрьмы за смертельное ДТП.

Известно, что внедорожник был технически исправен: водителю вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения. По делу проходит четверо потерпевших: это вдова погибшего Сергея Захарова, двое его сыновей и брат.