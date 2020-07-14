В Москве появился первый в России роборесторан

Первый в России роборесторан появился на северо-востоке Москвы у станции метро "Бутырская". Фишка заведения в том, что персонала здесь минимум, прием и выдача заказов - целиком задача роботов и камер, которые встретят вас прямо у входа.

Слухи об открытии роборесторана начали циркулировать по городу где-то в начале июня. Тогда еще не были отменены множественные ограничения в связи с коронавирусом. Но люди, которые любили прогуливаться в районе Останкино, периодически все равно интересовались, когда же заведение откроется для всех. И вот совсем недавно роботизированный ресторан, аналогов которому в России пока нет, заработал в обычном режиме.

Сеть, открывшая роборесторан, есть во многих странах мира, в Москве это одно из самых популярных фастфудных заведений. То есть не классический ресторан с официантами, музыкой, чаевыми, по сути, закусочная. Во всех заведениях этой сети есть терминалы самообслуживания, где мы уже привыкли без очередей формировать заказы и тут же платить картой. Но на кассах все равно стоят живые люди, как и на выдаче заказов. А на "Бутырской" все сделано гораздо техничнее. ​На входе посетителей встречают терминалы. Те самые, что стоят и в обычных кафешках. Правда, здесь еще есть и машины, принимающие наличные. Все это официально называется digital-киосками. Но главное новшество не в этом. На каждом дисплее есть камера. Может, это просто видеонаблюдение? Нет, это самая настоящая система распознавания лиц. Такие камеры стоят во многих местах нашего города, они обычно помогают полиции раскрывать преступления и ловить жуликов в бегах. А тут система запоминает каждого сделавшего заказ. Каждому, кто заказал у нее еду, присваивается индивидуальный код. Примерно так же, как и в обычных "человеческих" заведениях. ​Сначала выбираем блюда и напитки: допустим, картошка фри, стрипсы, американо. Жмем "оплатить". И вот тут камера нас внимательно осматривает. Если придете в компании, то "запомнит" устройство того, кто стоял ближе к нему. Зачем это нужно, скоро узнаете.

Digital-киоск способен узнать постоянного посетителя с помощью биометрии

Итак, система формирует заказ и отправляет его на кухню. Нет, готовят ваши бургеры и твистеры живые люди, вы можете наблюдать за процессом. Часть кухонного пространства открыта. А пока - наливаем кофе с помощью установленной в зале машины. На ней тоже есть камера. И вы только представьте - кофемашина знает вас в лицо! Сличает ваше фото и внешность человека, который стоит перед ней, и… наливает ровно то, что вы и заказали. Обмануть машину не получится: она точно помнит не только заказчика, но и выбранный ранее напиток. ​Следить за судьбой своего заказа можно по большому дисплею в обеденном зале. Как только стрипсы пожарятся и картошка попадет в пакетик, загорится номер в разделе "Готово". Кроме собственно номера заказа экран указывает и ячейку. Ячейки эти - замены зоны выдачи. Той, где все время кричат "Свободная касса!" или "Заберите заказ 55!". Подходим к ячейке и снова смотримся в камеру. Опа, электроника безошибочно вспомнила своего недавнего клиента и выдала требуемую картошку. Передачей еды занимается робот - точнее, механическая рука, которая забирает в условленных точках бургеры, стрипсы и другую снедь.​ За тем, как ваши стрипсы идут по конвейеру, вы можете следить лично.

Минуточку. А вот сейчас у нас пандемия. И вроде бы все мы обязаны в общественных местах, в том числе и в ресторанах, носить маски. И что будет, если машина не узнает меня, спрятавшего физиономию под куском марли? А вот на такой случай в углу стоит сенсорный помощник. Он выдает кучу возможных вариантов того, что могло пойти не так. Итак, машина вас не признала. Есть такой вариант. В этом случае уже на терминале-помощнике включается камера, и вам выдается пин-код. Набрав эти четыре цифры на сенсорном дисплее ячейки, вы сможете забрать еду, даже если система вас не вспомнила. ​В дальнейшем эта сеть сможет подбирать блюда по предпочтениям клиента. Свои предложения программа выдаст, проанализировав предыдущие заказы клиента. Ел, например, бургер с рыбой, может, и ролл подойдет. Нравится картошка? Предложим фермерскую. Впрочем, пока все это в проектах. Но если дело пойдет удачно, то роботов мы увидим еще далеко не в одной московской закусочной.

Цифровизация ресторана на самом деле на этом не заканчивается, рассказали "РГ" в пресс-службе сети. Digital-киоск на входе - настолько технически продуманная штука, что вы можете там один раз зарегистрироваться, и система будет узнавать вас постоянно. В следующий визит вам даже не придется доставать карту или смартфон для оплаты, биометрия сама все запомнит. Весьма поможет продвинутым пользователям и официальное ресторанное приложение. Вы можете заказать еду дистанционно с помощью функции click&collect, а потом указать в смартфоне, к которому часу все подать. В назначенное время приезжаете в ресторан и просто забираете еду в ячейке условленного номера. "Наш "ресторан будущего" станет ответом на вызовы новой реальности, где обеспечение безопасности и сокращение количества контактов становятся важным фактором современного гостеприимства", - объясняет генеральный директор сети в России и СНГ Раиса Полякова. И действительно, здесь для социального дистанцирования сделано очень много. И речь не только о разметке, санитайзерах и дезинфекции - постоянных атрибутах ресторанной жизни Москвы и всей России. Здесь вообще сведены к минимуму посторонние контакты. Например, та же самая подающая роборука - не просто для красоты. Робот дает еду сразу в руки гостя, то есть, кроме поваров, к кушаниям никто не прикасается. А что касается оплаты, то операции с наличными проводятся на отдельно стоящих терминалах. А так можно оплачивать Apple и Google Pay, карточками, да даже "собственным лицом".

Судя по отзывам, многие приходят сюда просто посмотреть на чудо техники и протестировать концепцию ресторанов будущего. В основном народ доволен, хотя встретился и один негативный отзыв. "Заказал два напитка, а не получил ни одного", - написал один из пользователей "Яндекса". Видимо, парень не сразу понял, что напитки здесь наливаются самостоятельно. И камера сама "знает", сколько и чего было заказано. Это, кстати, тоже сделано ради санитарной безопасности посетителей.

Кстати

​Железный американо

Недавно в парке "Зарядье" появился робот, который умеет готовить кофе. По большому счету, это та же кофемашина, но только включает ее железный человек. Выглядит все это, как аттракцион. Робот-бариста старается не стоять незамеченным, а то и дело привлекает к себе внимание, включая громкую музыку. По вполне приемлемым для центра Москвы ценам робот может приготовить все, что пожелает кофеман - от простого эспрессо до латте. Весь процесс займет около минуты. Умеет робот готовить и молочные коктейли с разными начинками.

Роботизированная рука - гарант безопасности. Ведь первым к еде прикоснется именно гость. Фото: Предоставлено пресс-службой KFC

​Знаете ли вы, что...

​…В Москве есть и первый в России робоаквариум. Его можно посетить на ВДНХ в местной "Робостанции". Рыбы-роботы сделаны из герметичного водонепроницаемого пластика. У них серебристая чешуя, на поверхности которой благодаря встроенным светодиодам и специальному нержавеющему покрытию создается эффект мерцания. Длина каждой рыбы достигает 50 сантиметров, что полностью соответствует размеру взрослого леща. Условия обитания у роботов также максимально приближены к природным, отмечает официальный портал мэра столицы. Дно гигантского аквариума объемом три тысячи литров выстлано натуральным речным камнем. За счет мощной системы фильтрации в искусственном водоеме проточная вода. В механизм каждой обитающей тут рыбы встроен специальный датчик движения, который позволяет ей с легкостью замечать и преодолевать препятствия (в частности, водоросли, камни), а также не сталкиваться с соседями по необычному аквариуму.