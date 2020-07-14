В США производство вакцины от коронавируса начнется до конца лета

Производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться в самое ближайшее время. "Вероятно, в течение четырех - шести недель", - сообщил телеканалу CNBC источник в Белом доме. Ожидается, что к началу 2021 года фармацевтические компании США выпустят 300 миллион доз препарата. Правда, не уточняется, какая именно из испытываемых сейчас вакцин окажется эффективной.

Тем временем в России завершились клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19. Действие препарата исследовалось в Сеченовском университете на добровольцах. Побочных явлений у участников эксперимента не наблюдалось.

Главный вопрос: насколько долговременным окажется иммунный ответ, полученный при вакцинации. Ранее немецкие ученые сообщили, что спустя два месяца количество антител к коронавирусу в крови переболевших существенно снижается, особенно у тех, кто перенес заболевание бессимптомно.

Исследователи готовят пакет документов на регистрацию новой вакцины в Минздраве, чтобы ускорить ее вывод на рынок. Это может произойти 2-4 августа, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцина от SARS-CoV-2 может поступить в гражданский оборот уже в середине августа.