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16.07.2020 05:35
Рубрика: В мире

Трамп не исключил санкций в отношении членов Компартии Китая

Текст: Максим Макарычев

Президент США Дональд Трамп не исключил введения дополнительных санкций в отношении высокопоставленных китайских чиновников, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности Белого дома. Речь идет о введении запрета на въезд в Соединенные Штаты членов Коммунистической партии Китая (КПК) и членов их семей.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Закон об автономии Гонконга, подписанный Трампом 14 июля, позволяет ему налагать санкции и визовые ограничения на китайских чиновников и финансовые учреждения, участвующие в реализации нового закона о национальной безопасности Китая в Гонконге, отмечает Reuters.

Ранее Трамп не собирался вводить дополнительные санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином. В Белом доме продолжаются дискуссии, окончательных решений, против кого конкретно вводить ограничения, пока не принято.

В прошлом году США посетили около трех миллионов граждан КНР. Как отмечают наблюдатели, у американских властей имеются серьезные проблемы с определением их партийного статуса из-за того, что в анкетах, заполняемых пассажирами по прибытии, нет графы о партийной принадлежности въезжающих. Подобное противоречит американскому законодательству, и, в случае введения данного параграфа, неизбежно может привести к подаче большого количества исков в американские суды по поводу нарушения гражданских свобод.

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