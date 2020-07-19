Как и чем удивляет посетителей музей-усадьба Огинского в Беларуси

На перекрестках исторических судеб, признаются хранители ушедших эпох, встречаются следы таких увлекательных заблуждений, о которых их герои не могли в свое время даже мечтать.

И если автор бессмертных "Трех мушкетеров" готов был под присягой утверждать, что не описывал в своих дневниках российских девушек под "развесистой клюквой", то и Михал Клеофас Огинский был бы наверняка опечален, если бы узнал, что оставил в наследство миру память о себе исключительно пронзительными мелодиями полонезов. Ведь современникам он был известен, прежде всего, как политик и дипломат, один из лидеров восстания Костюшко и автор проекта автономии Великого княжества Литовского.

Но у каждого века свои представления об историческом наследии. И вот пять лет назад ЮНЕСКО объявило его Годом Огинского, добавив торжествующих хлопот агрогородку Залесье Гродненской области, где восстановлена в 2014 году музей-усадьба дипломата и композитора Михаила Клеофаса Огинского.

Любой музейный шедевр полон и своих нерукотворных легенд, утверждают хранители старины. Вот и в Залесье готовы под присягой рассказать, что, якобы, отъезжая во Флоренцию, дипломат сел на прощание за фортепьяно. На нотный лист навернулась скупая слеза, душевный надлом породил настроение и за несколько минут были начертаны ноты "Прощания с Родиной". А их автор, вскочив в карету, уехал, забыв забрать партитуру. Увы, констатируют биографы композитора, это всего лишь поэтический флер в судьбе одаренного человека.

Важно, что время пощадило его усадьбу, а после масштабных реставрационных работ удалось воссоздать "Северные Афины", как называли поместье композитора его современники, практически в том виде, каким оно было при жизни владельца.

В атмосферу XIX века с дамами в пышных нарядах, элегантными кавалерами, балами и поездками на роскошных каретах удалось окунуться и журналистам БЕЛТА, которые сообщили, что в прошлом году усадьба приняла более 40 тысяч гостей, годом ранее - более 30 тысяч.

Кстати, сам композитор, которому она досталась в наследство, прожил здесь 20 лет, создавая бессмертные полонезы. Именно при нем появился и каменный дворец с несколькими залами, оранжереей, английским парком и беседками в разных стилях. Сюда съезжались деятели искусства, богема, устраивались балы, музыкальные и литературные вечера.

А в прошлом столетии усадьба частенько меняла не только своих владельцев, но и социальный статус. Она помнит время, когда на ее дверях менялись вывески то скромного пансионата, то дома для престарелых. Пережила усадьба и грандиозные планы превращения в санаторий республиканского значения.

Правда, о восстановлении исторической справедливости заговорили местные власти еще в конце прошлого века. Но только десять лет назад, уточняет агентство, объект был включен в инвестиционную программу и привлечены средства трансграничных проектов.

Флоренция. Базилика Санте Кроче. Памятник над местом погребения М.К. Огинского. В Пантеоне покоятся Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Галилео Галилей, Никколо Макиавелли, Джоаккино Россини. Фото: wikipedia.org

Реставраторы стремились прежде всего вернуть усадьбе облик двухвековой давности. Велась кропотливая работа с документами, сохранившимися изображениями, а в результате - удалось восстановить не только внешний вид, но и интерьеры дворца.

И вот, как итог, уже пять лет во дворце действует в 13 залах постоянная музейная экспозиция, поясняет директор историко-культурного учреждения "Музей-усадьба М.К. Огинского" Людмила Гродицкая.

В кабинете вас встречают напольные часы с боем. Экспонату почти 250 лет, но он исправно работает. А в одном из залов сохранился старинный рояль, в другом - арфа, изготовленная в Англии для королевского двора в начале XIX века, на стене в третьем - гобелен французского производства. Есть в одном из помещений и старинные бильярдный стол, шахматы, столик для игры в карты, а бывшая столовая переоборудована в концертный зал.

Однако, уточняет директор музея, экспонатов, принадлежавших Михалу Огинскому, не так и много. Эпоха не способствовала сохранности вещей. Но все предметы экспозиции являются аутентичными и относятся ко времени, когда жил и творил знаменитый композитор. А самое главное: "сохранена музыка, память и атмосфера того времени", - считает главный хранитель фондов музея Юрий Шелег.

Он, как и другие сотрудники музея, помогает посетителям перенестись во времени на два столетия назад. Благодаря театрализованным сценкам экспозиция буквально оживает. Вот, например, Михал Клеофас в рабочем кабинете обсуждает со своим дядей проект, получивший название "План Огинского". А в одном из помещений музея Шелег сам выступает в роли секретаря и друга композитора - Леонарда Ходько. Именно благодаря этому разносторонне образованному человеку сохранились и рисунки, по которым восстанавливали усадьбу, и планы Залесья.

Виды парка, а также пруд, старинная мельница, деревянные мостики и лебединый остров стали популярным местом для прогулок и фотосессий. Любителей цветов приглашают в Залесье в конце лета и осенью, когда здесь начинают цвести георгины. Эти цветы - один из брендов музея. Сейчас здесь культивируют 19 видов: некоторые из них для Беларуси уникальны. Впрочем, поясняют старожилы, парк вокруг усадьбы прекрасен в любое время года.

Кроме того, восстановлена и беседка Амелии, названная в честь старшей дочери композитора. По преданиям, это было излюбленное место для уединения, раздумий Огинского, а сегодня - место для проведения музыкальных и литературных вечеров.

Кстати, на экскурсию по парку можно отправиться в роскошной карете - еще одна из фишек музея, где есть четвероногие питомцы - лошади. А совсем недавно у пони в усадьбе появился жеребенок, который считают своеобразным подарком к юбилею композитора. 25 сентября, напоминает агентство, будет отмечаться 255-летие со дня рождения Михала Огинского.