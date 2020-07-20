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20.07.2020 09:05
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva появилась у официальных дилеров

Текст: Юрий Зубко

Niva, производство которой не так давно стартовало под брендом Lada, появилась у официальных дилеров АвтоВАЗа. Фотографии машин на одной из парковок автосалона марки опубликовал паблик AvtoVAZ News.

Кстати, Niva уже успела подорожать на 9000 рублей, это в среднем около 1-1,3%. Розничные цены на модель скорректированы уже в четвертый раз за год. Теперь Lada Niva стоит от 695 000 рублей до 879 000 рублей.

Фото: www1.fips.ru
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Lada Niva обрела оригинальную решетку радиатора и рулевое колесо с ладьей. Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с., пятиступенчатой "механикой", постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

По итогам первого полугодия на российском рынке было реализовано 8027 Niva, что позволило автомобилю войти в топ-25 самых продаваемых моделей в нашей стране.

Напомним, Chevrolet Niva стала частью модельного ряда в конце 2019 года, когда АвтоВАЗ выкупил у американского концерна General Motors долю в совместном предприятии "Джи Эм-АвтоВАЗ". И, кстати, российская компания заплатила за "Ниву" очень даже немного.

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#Lada