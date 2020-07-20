Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.07.2020 13:47
Рубрика: Легковые авто

Toyota представила новый логотип бренда

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Европейское подразделение Toyota представило новый логотип бренда. Компания не стала исключением, и вслед за Volkswagen, BMW и Nissan пошла в сторону упрощения графики.

Фото: www.streetsideclassics.com
Как хорошее вино: 23-летняя Toyota оказалась вдвое дороже новой

Логотип лишился приписки с названием компании. Это объяснили самодостаточностью лого - он узнаваем во всём мире. Изображение упростили за счёт отказа от 3d-эффекта, создаваемого тенями, - теперь значок имеет простой, двухмерный дизайн, который, по словам компании, будет актуален как для современных автомобилей, так и для перспективных разработок компании (электрокары и беспилотники).

"Новый логотип будет применён во всех сферах бизнеса корпорации Toyota, текущая версия лого пока останется актуальной для транспортных средств, выпускаемых компанией, - говорится в сообщении Toyota Motor Europe. - Ребрендинг дилерских центров в ближайшее время не произойдёт, но он запланирован в рамках стратегии развития сети бренда до 2025 года".

#Toyota