Toyota представила новый логотип бренда

Европейское подразделение Toyota представило новый логотип бренда. Компания не стала исключением, и вслед за Volkswagen, BMW и Nissan пошла в сторону упрощения графики.

Логотип лишился приписки с названием компании. Это объяснили самодостаточностью лого - он узнаваем во всём мире. Изображение упростили за счёт отказа от 3d-эффекта, создаваемого тенями, - теперь значок имеет простой, двухмерный дизайн, который, по словам компании, будет актуален как для современных автомобилей, так и для перспективных разработок компании (электрокары и беспилотники).

"Новый логотип будет применён во всех сферах бизнеса корпорации Toyota, текущая версия лого пока останется актуальной для транспортных средств, выпускаемых компанией, - говорится в сообщении Toyota Motor Europe. - Ребрендинг дилерских центров в ближайшее время не произойдёт, но он запланирован в рамках стратегии развития сети бренда до 2025 года".