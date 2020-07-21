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21.07.2020 14:04

Смена кадров

Какие профессии стали востребованными на рынке труда в период борьбы с пандемией
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 158(8212)
Что изменила эпидемия на рынке труда, какие вакансии сейчас доступны и правда ли, что главными работягами в "постковидном" мире станут курьеры и водители, узнала "РГ" у экспертов по найму персонала.
Работодатели активно приглашают сотрудников, но ведут их отбор более тщательно, чем раньше. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС Работодатели активно приглашают сотрудников, но ведут их отбор более тщательно, чем раньше. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Работодатели активно приглашают сотрудников, но ведут их отбор более тщательно, чем раньше. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Ждут, но не зовут

Спрос на сотрудников в последние пять-шесть месяцев упал, но не так сильно, как ожидалось, отметила руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова. Она сравнила текущую ситуацию с тем, что происходило на кадровом рынке в кризисные периоды 2008-2009, 2014-2015 годов и в 2019-м, поскольку именно тогда началось распространение коронавируса и его влияние на экономику. Самым резким провал спроса на сотрудников был в период 2008-2009 годов.

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- В минувшем апреле число опубликованных вакансий было меньше, чем в 2014 и 2019 годах, но затем произошел достаточно быстрый "отскок", возвращение к более нормальным показателям. Рынок отреагировал на снятие карантинных ограничений уже в мае, и наши пессимистичные прогнозы не оправдались. Но говорить, что все хорошо, пока рано, - отметила Игнатова. - Публиковать-то вакансии работодатели продолжили, но вот приглашать на них кандидатов стали более пристально и точечно.

Если посмотреть динамику размещения вакансий в России с февраля 2020 года, то увидим, что "свободное падение" прекратилось. Но объявлений о поиске сотрудников на HeadHunter все еще чуть меньше, чем было в конце зимы.

- После весеннего падения произошел симметричный рост, то есть работодатели реализуют отложенный спрос. По Центральному округу (без Москвы и Подмосковья, где картина хуже) прирост по числу вакансий в июне относительно февраля составил 30 процентов, - рассказала аналитик.

По сравнению с тем же февралем увеличился спрос на госслужащих, рабочих, кадры для медицины и фармацевтики, а также строительной отрасли. Дефицит "синих воротничков" в период эпидемии проявился еще сильнее, чем обычно. Некоторые эксперты пророчат рабочим ту же судьбу, что уже постигла айтишников: перегретый рынок, завышенные зарплаты.

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По словам Марии Игнатовой, спрос на кадры довольно велик у компаний, которые оказывают услуги бизнесу: в кризис компаниям нужно было решать юридические вопросы, оптимизировать работу, грамотно переводить персонал на "удаленку", налаживать поставки и производственные процессы с учетом новых вводных. А вот в сегменте "услуги для населения" ситуация обратная. Фитнес-тренеры и косметологи, художники и аниматоры в период всеобщей самоизоляции оказались не востребованы. В "плюсе" по динамике спроса на кадры - категории "Госсектор", "Продукты питания", "Металлургия и обработка". Не до найма - организациям туризма и спорта, массмедиа и маркетинга, сферы развлечений, финансовому сектору и, как ни странно, IT-компаниям.

В Центральной России за июнь вакансий стало на 41 процент больше, чем в мае. Однако до количества, которое фиксировалось в начале прошлого лета, компании немного не дотянули. Помимо рабочих, среди самых востребованных - специалисты в сфере продаж, производства и сельского хозяйства.

Отдыхаем без паники

Не оправдались и прогнозы относительно того, как будут вести себя соискатели. В апреле поиски работы россиян не слишком интересовали: на людей посыпалось уж слишком много неожиданностей. Компании отправили сотрудников на "удаленку" или в отпуск, решив не форсировать события. Специалисты, готовые сменить работу или находящиеся в не очень активном ее поиске, также не спешили заявлять о себе. Было ясно, что в период самоизоляции не каждый руководитель будет готов приглашать кандидатов на собеседования.

Увеличился спрос на госслужащих, рабочих, кадры для медицины и фармацевтики

По данным "Авито Работы", интерес к вакансиям со стороны соискателей за квартал снизился на 10 процентов. У HeadHunter цифры немного другие, но тренд тот же.

- Активность соискателей в плане откликов на вакансии сейчас самая низкая по сравнению с предыдущими кризисами. В июне она повысилась всего на четыре процента. То есть паники на рынке труда мы не наблюдаем, - успокоила Мария Игнатова. - Не назовешь рекордной и конкуренцию среди соискателей. В апреле-мае 2020-го в обеих столицах на одну вакансию у нас претендовало 17 человек, в 2008 году - более 20. В июне по Центральной России на каждую позицию в среднем приходится менее четырех кандидатов.

Ну, здравствуй, офис

Из-за всеобщей самоизоляции во многих городах выросла популярность онлайн-торговли и доставки. Это породило разговоры о том, что курьеры и водители - чуть ли не профессии будущего. Но спрос на таких сотрудников увеличился скорее в мегаполисах. В целом же по стране этого не произошло, да и там, где бывали всплески "курьерского найма", ситуация уже вернулась в обычное русло.

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В апреле и мае HeadHunter опрашивал клиентов-работодателей, что они собираются делать с численностью сотрудников.

- В мае вдвое выросла доля тех, у кого штат уменьшился. После праздников компании оценили свое положение и расстались с частью персонала. Планы до конца неоднозначные. Треть - оптимисты: вроде бы намерены наращивать количество персонала. Многие не определились, но и доля тех, кто точно произведет сокращения, довольно велика - 15 процентов. Каждая вторая компания в этот период уменьшила фонд оплаты труда, переведя людей на неполную рабочую неделю или снизив бонусные выплаты, - добавила Игнатова.

Гостиничный комплекс "Звездный" (Сочи) решил сохранить штат и зарплаты, несмотря на отсутствие доходов: ни от отеля, ни от ресторанов, ни от фитнес-центра и бассейна. Те сотрудники, кто отвечал за коммуникации с гостями, занимались переносом броней с весны на лето. Остальные набирались сил перед необычным сезоном.

- Мы потеряли всего один процент постоянных сотрудников - они уехали в те регионы, где прописаны, и не захотели возвращаться из-за непонятных прогнозов на осень. Ну и оптимизировали персонал, который приходит только на летнюю работу, - признала HR-директор Юлия Веселая. - Сейчас столкнулись с трудностями подбора горничных и поваров. Думаю, это из-за неприезда иногородних. Соискателей на эти позиции много, но мы не всегда можем предложить нужный им уровень зарплаты, их запросы на 20 процентов выше.

Фото: istockphoto.com
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Сейчас почти во всех регионах отмечается небольшой рост предлагаемых зарплат в сегменте "Специалисты, ведущие специалисты". Но растут ли доходы в реальности, рекрутеры определить не могут. Во многих профессиях львиную долю заработка составляет премия или иные бонусы, которые зависят от качества работы конкретного человека и от возможностей компании. В среднем по Центральному округу предлагаемая зарплата в тех вакансиях, которые размещены на HeadHunter, составляет 51300 рублей. Для сравнения, на юге России это 41 тысяча.

- На фоне эпидемии у некоторых кандидатов снизилась мотивация к смене места работы. Поэтому у нас возникали сложности с привлечением персонала, - отметила заместитель гендиректора по персоналу НПО "Энергетическая электроника" (Воронеж) Надежда Япрынцева.

В среднем по ЦФО предлагаемая зарплата в тех вакансиях, которые размещены на сайтах поиска работы, более 50 тысяч рублей

По мере снятия "антивирусных" ограничений компании начали постепенно возвращать сотрудников в офисы. Окончательно перейти на привычный формат многие планируют с 1 сентября. Меньше всего спешат с этим крупные организации: противоэпидемических рекомендаций множество, их соблюдение стоит денег, если что не так - оштрафуют. Вопреки расхожему мнению о том, что "люди не захотят расставаться с удаленкой", - от офиса отказался лишь один процент компаний, опрошенных через HeadHunter.

В сухом остатке

Вместе с тем некоторые новшества, привнесенные эпидемией, наверняка сохранятся и впредь. Так, НПО "Энергетическая электроника" перевело в онлайн обучающие мероприятия для сотрудников.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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- К вебинарам и тренингам по Сети я относилась скептически, но они дали хороший результат. Людям проще присоединиться к занятиям в таком формате, и количество участников увеличилось. Руководители подразделений с удовольствием давали мастер-классы по видеосвязи, - поделилась опытом Надежда Япрынцева. - В онлайн мы вывели и большинство оценочных процедур. Максимально пострадали, конечно, наши студенты, которые учатся в ВГУ по магистерской программе "Силовая электроника". Им пришлось адаптироваться к дистанционному обучению.

В это объединение входит три фирмы по производству преобразователей и систем электропитания промышленного и специального назначения ("АЕДОН", "КВ Системы" и "ЭНЭЛ"). Приостанавливать работу весной возможности не было - иначе могли бы сорваться поставки по гособоронзаказу. Поэтому компания заранее подумала о доставке рабочих на производственные площадки: раньше возили только в цеха за городом, теперь собирают и тех, кто трудится в пределах Воронежа. Всех, кого можно, посадили на "удаленку". И здесь потребовались дополнительные усилия, чтобы поддержать в коллективе спокойную и благоприятную для работы атмосферу. Например, кроме важных постов по планам производства и продаж, в "Битрикс 24" появились посты о том, что у компании все хорошо, и колонка с советами, как пережить уход в "дистант" и обратное возвращение.

Прямая речь

Артем Кумпель, управляющий директор "Авито Работы":

- Прошедший квартал стал совершенно уникальным. Мы стали свидетелями того, как быстро может поменяться мир за пару недель, и рынок труда отреагировал на это одним из первых. После майских праздников мы наблюдали постепенное восстановление, причем в регионах этот процесс был более активным.

По итогам апреля - июня во всей России самыми востребованными группами профессий стали продавцы, производственники, строители, перевозчики и представители автобизнеса. На "Авито" на них суммарно пришлось более 70 процентов актуальных вакансий. В подобных профессиях высокая текучка, поэтому работодатели всегда готовы набирать персонал. Активнее других размещают объявления работодатели из строительной отрасли, госсектора и производства (в эту категорию входят добывающие отрасли и сельское хозяйство). Видимо, во время карантина работа в этих сферах частично приостановлена, и теперь компании стараются нагнать упущенное.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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