Что изменила эпидемия на рынке труда, какие вакансии сейчас доступны и правда ли, что главными работягами в "постковидном" мире станут курьеры и водители, узнала "РГ" у экспертов по найму персонала.

Ждут, но не зовут

Спрос на сотрудников в последние пять-шесть месяцев упал, но не так сильно, как ожидалось, отметила руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова. Она сравнила текущую ситуацию с тем, что происходило на кадровом рынке в кризисные периоды 2008-2009, 2014-2015 годов и в 2019-м, поскольку именно тогда началось распространение коронавируса и его влияние на экономику. Самым резким провал спроса на сотрудников был в период 2008-2009 годов.

- В минувшем апреле число опубликованных вакансий было меньше, чем в 2014 и 2019 годах, но затем произошел достаточно быстрый "отскок", возвращение к более нормальным показателям. Рынок отреагировал на снятие карантинных ограничений уже в мае, и наши пессимистичные прогнозы не оправдались. Но говорить, что все хорошо, пока рано, - отметила Игнатова. - Публиковать-то вакансии работодатели продолжили, но вот приглашать на них кандидатов стали более пристально и точечно.

Если посмотреть динамику размещения вакансий в России с февраля 2020 года, то увидим, что "свободное падение" прекратилось. Но объявлений о поиске сотрудников на HeadHunter все еще чуть меньше, чем было в конце зимы.

- После весеннего падения произошел симметричный рост, то есть работодатели реализуют отложенный спрос. По Центральному округу (без Москвы и Подмосковья, где картина хуже) прирост по числу вакансий в июне относительно февраля составил 30 процентов, - рассказала аналитик.

По сравнению с тем же февралем увеличился спрос на госслужащих, рабочих, кадры для медицины и фармацевтики, а также строительной отрасли. Дефицит "синих воротничков" в период эпидемии проявился еще сильнее, чем обычно. Некоторые эксперты пророчат рабочим ту же судьбу, что уже постигла айтишников: перегретый рынок, завышенные зарплаты.

По словам Марии Игнатовой, спрос на кадры довольно велик у компаний, которые оказывают услуги бизнесу: в кризис компаниям нужно было решать юридические вопросы, оптимизировать работу, грамотно переводить персонал на "удаленку", налаживать поставки и производственные процессы с учетом новых вводных. А вот в сегменте "услуги для населения" ситуация обратная. Фитнес-тренеры и косметологи, художники и аниматоры в период всеобщей самоизоляции оказались не востребованы. В "плюсе" по динамике спроса на кадры - категории "Госсектор", "Продукты питания", "Металлургия и обработка". Не до найма - организациям туризма и спорта, массмедиа и маркетинга, сферы развлечений, финансовому сектору и, как ни странно, IT-компаниям.

В Центральной России за июнь вакансий стало на 41 процент больше, чем в мае. Однако до количества, которое фиксировалось в начале прошлого лета, компании немного не дотянули. Помимо рабочих, среди самых востребованных - специалисты в сфере продаж, производства и сельского хозяйства.

Отдыхаем без паники

Не оправдались и прогнозы относительно того, как будут вести себя соискатели. В апреле поиски работы россиян не слишком интересовали: на людей посыпалось уж слишком много неожиданностей. Компании отправили сотрудников на "удаленку" или в отпуск, решив не форсировать события. Специалисты, готовые сменить работу или находящиеся в не очень активном ее поиске, также не спешили заявлять о себе. Было ясно, что в период самоизоляции не каждый руководитель будет готов приглашать кандидатов на собеседования.

Увеличился спрос на госслужащих, рабочих, кадры для медицины и фармацевтики

По данным "Авито Работы", интерес к вакансиям со стороны соискателей за квартал снизился на 10 процентов. У HeadHunter цифры немного другие, но тренд тот же.

- Активность соискателей в плане откликов на вакансии сейчас самая низкая по сравнению с предыдущими кризисами. В июне она повысилась всего на четыре процента. То есть паники на рынке труда мы не наблюдаем, - успокоила Мария Игнатова. - Не назовешь рекордной и конкуренцию среди соискателей. В апреле-мае 2020-го в обеих столицах на одну вакансию у нас претендовало 17 человек, в 2008 году - более 20. В июне по Центральной России на каждую позицию в среднем приходится менее четырех кандидатов.

Ну, здравствуй, офис

Из-за всеобщей самоизоляции во многих городах выросла популярность онлайн-торговли и доставки. Это породило разговоры о том, что курьеры и водители - чуть ли не профессии будущего. Но спрос на таких сотрудников увеличился скорее в мегаполисах. В целом же по стране этого не произошло, да и там, где бывали всплески "курьерского найма", ситуация уже вернулась в обычное русло.

В апреле и мае HeadHunter опрашивал клиентов-работодателей, что они собираются делать с численностью сотрудников.

- В мае вдвое выросла доля тех, у кого штат уменьшился. После праздников компании оценили свое положение и расстались с частью персонала. Планы до конца неоднозначные. Треть - оптимисты: вроде бы намерены наращивать количество персонала. Многие не определились, но и доля тех, кто точно произведет сокращения, довольно велика - 15 процентов. Каждая вторая компания в этот период уменьшила фонд оплаты труда, переведя людей на неполную рабочую неделю или снизив бонусные выплаты, - добавила Игнатова.

Гостиничный комплекс "Звездный" (Сочи) решил сохранить штат и зарплаты, несмотря на отсутствие доходов: ни от отеля, ни от ресторанов, ни от фитнес-центра и бассейна. Те сотрудники, кто отвечал за коммуникации с гостями, занимались переносом броней с весны на лето. Остальные набирались сил перед необычным сезоном.

- Мы потеряли всего один процент постоянных сотрудников - они уехали в те регионы, где прописаны, и не захотели возвращаться из-за непонятных прогнозов на осень. Ну и оптимизировали персонал, который приходит только на летнюю работу, - признала HR-директор Юлия Веселая. - Сейчас столкнулись с трудностями подбора горничных и поваров. Думаю, это из-за неприезда иногородних. Соискателей на эти позиции много, но мы не всегда можем предложить нужный им уровень зарплаты, их запросы на 20 процентов выше.

Сейчас почти во всех регионах отмечается небольшой рост предлагаемых зарплат в сегменте "Специалисты, ведущие специалисты". Но растут ли доходы в реальности, рекрутеры определить не могут. Во многих профессиях львиную долю заработка составляет премия или иные бонусы, которые зависят от качества работы конкретного человека и от возможностей компании. В среднем по Центральному округу предлагаемая зарплата в тех вакансиях, которые размещены на HeadHunter, составляет 51300 рублей. Для сравнения, на юге России это 41 тысяча.

- На фоне эпидемии у некоторых кандидатов снизилась мотивация к смене места работы. Поэтому у нас возникали сложности с привлечением персонала, - отметила заместитель гендиректора по персоналу НПО "Энергетическая электроника" (Воронеж) Надежда Япрынцева.

В среднем по ЦФО предлагаемая зарплата в тех вакансиях, которые размещены на сайтах поиска работы, более 50 тысяч рублей

По мере снятия "антивирусных" ограничений компании начали постепенно возвращать сотрудников в офисы. Окончательно перейти на привычный формат многие планируют с 1 сентября. Меньше всего спешат с этим крупные организации: противоэпидемических рекомендаций множество, их соблюдение стоит денег, если что не так - оштрафуют. Вопреки расхожему мнению о том, что "люди не захотят расставаться с удаленкой", - от офиса отказался лишь один процент компаний, опрошенных через HeadHunter.

В сухом остатке

Вместе с тем некоторые новшества, привнесенные эпидемией, наверняка сохранятся и впредь. Так, НПО "Энергетическая электроника" перевело в онлайн обучающие мероприятия для сотрудников.

- К вебинарам и тренингам по Сети я относилась скептически, но они дали хороший результат. Людям проще присоединиться к занятиям в таком формате, и количество участников увеличилось. Руководители подразделений с удовольствием давали мастер-классы по видеосвязи, - поделилась опытом Надежда Япрынцева. - В онлайн мы вывели и большинство оценочных процедур. Максимально пострадали, конечно, наши студенты, которые учатся в ВГУ по магистерской программе "Силовая электроника". Им пришлось адаптироваться к дистанционному обучению.

В это объединение входит три фирмы по производству преобразователей и систем электропитания промышленного и специального назначения ("АЕДОН", "КВ Системы" и "ЭНЭЛ"). Приостанавливать работу весной возможности не было - иначе могли бы сорваться поставки по гособоронзаказу. Поэтому компания заранее подумала о доставке рабочих на производственные площадки: раньше возили только в цеха за городом, теперь собирают и тех, кто трудится в пределах Воронежа. Всех, кого можно, посадили на "удаленку". И здесь потребовались дополнительные усилия, чтобы поддержать в коллективе спокойную и благоприятную для работы атмосферу. Например, кроме важных постов по планам производства и продаж, в "Битрикс 24" появились посты о том, что у компании все хорошо, и колонка с советами, как пережить уход в "дистант" и обратное возвращение.

Прямая речь

Артем Кумпель, управляющий директор "Авито Работы":

- Прошедший квартал стал совершенно уникальным. Мы стали свидетелями того, как быстро может поменяться мир за пару недель, и рынок труда отреагировал на это одним из первых. После майских праздников мы наблюдали постепенное восстановление, причем в регионах этот процесс был более активным.

По итогам апреля - июня во всей России самыми востребованными группами профессий стали продавцы, производственники, строители, перевозчики и представители автобизнеса. На "Авито" на них суммарно пришлось более 70 процентов актуальных вакансий. В подобных профессиях высокая текучка, поэтому работодатели всегда готовы набирать персонал. Активнее других размещают объявления работодатели из строительной отрасли, госсектора и производства (в эту категорию входят добывающие отрасли и сельское хозяйство). Видимо, во время карантина работа в этих сферах частично приостановлена, и теперь компании стараются нагнать упущенное.