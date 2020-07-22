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22.07.2020 00:31
Рубрика: В мире

Против луцкого террориста завели два уголовных дела

Гражданину Украины Максиму Кривошу инкриминируют захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя, незаконное обращение с оружием и теракт. Два уголовных дела против него уже завели министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Фото: REUTERS/Tetiana Hrishyna
Задержаны сообщники террориста из Луцка

"По факту захвата заложников в Луцке полиция открыла уголовное производство по статье 147 Уголовного кодекса (Захват заложников), статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), статье 263 (незаконное обращение с оружием). СБУ открыла уголовное производство по статье 258 (Террористический акт)", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Напомним, во вторник, 22 июля, мужчина захватил рейсовый автобус в Луцке. Он удерживал в салоне около 20 человек, угрожая взорвать маршрутку, а также удаленно привести в действие два других взрывных устройства. Среди его требований была запись президентом Владимиром Зеленским обращения к украинцам, в котором он призвал бы их посмотреть фильм "Земляне". Глава государства сделал это, после чего Кривош стал постепенно выпускать людей. В итоге всех удалось освободить, а сам террорист был задержан.

В мире экс-СССР Украина Захваты заложников

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