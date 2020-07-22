Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление США о российских "летающих Чернобылях". По его мнению, сейчас Америке стоит больше думать о новых механизмах контроля над ядерными вооружениями, а не указывать России над чем работать и выходить из международных соглашений.

"США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сейчас выходят из СНВ-3, наращивают и без того мощный ядерный потенциал. Это и есть приближение Судного дня", - написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Маршалл Биллингсли, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями, призвал Россию прекратить разработку ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающими Чернобылями".

В мае президент США Дональд Трамп анонсировал появление "величайшего оружия в стране". Он рассказал о работе над самой быстрой ракетой, которая превышает скорость звука в 17 раз. Пентагон ранее признал отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. В конце июня американский лидер распорядился задействовать закон об оборонном производстве для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий.