Россияне вспомнили когда-то очень популярный вид отдыха на воде

Составляя маршруты на отпуск этим летом, многие жители Центральной России выбрали отдых в своей полосе, с удовольствием вспомнив о романтике сплавов на байдарках и о задушевных песнях у костра. Отправилась в один из таких походов и корреспондент "Российской газеты".

Вплавь за туманом

Сплавы по рекам в Костромской области стали одним из самых популярных туристических направлений этого сезона. Побывав в таком путешествии на реке Мезе, я разговорилась с организатором активного отдыха на воде Игорем Румянцевым.

"Коронавирус внес коррективы в поведение людей. Просидев несколько месяцев взаперти, они переосмыслили свое отношение к отдыху, - считает Игорь. - На мой взгляд, самый лучший отдых - активный: с семьей, с детьми, на природе. Люди ищут романтики! Большинство из них идут в походы не "выпить и закусить", а именно "за туманом и за запахом тайги".

И пришло время снова активно все это развивать. По словам Игоря, раньше только на территории Костромской области существовало около сотни официально промаркированных пеших и водных маршрутов. В каждом муниципалитете имелись специально оборудованные стоянки - с навесами, дровами и все они были нанесены на карты. За их состоянием следили муниципалитеты. Сейчас все пришло в запустение. Восстановлением троп занимаются лишь энтузиасты-одиночки.

Сам Игорь лет десять назад купил лодку с моторчиком, за лето они с семьей "обошли" 15 рек Костромской области. Потом купил байдарку. Жена долго не хотела. Но когда первый раз на ней сходили - мотора стало уже не надо. И лет пять его вообще не заводили.

В семье есть традиция - каждый год обязательно они ходят в походы, сплавляются по воде. "Как-то к нам решили присоединиться друзья, - продолжает любитель походов. - И мы купили еще четыре лодки. Люди узнали о наших путешествиях, начали к нам присоединяться, брать лодки в аренду".

Праздник - дело серьезное

Чтобы сплавиться один раз в год, не каждый готов купить лодку с обвесом за 50 тысяч рублей. А если и купит - где ее хранить? Как ее привезти? И кто потом со сплава заберет? А как везти вещи: мешки, палатки, байдарки?

"Я понял, что могу помочь людям решить все эти вопросы", - объясняет свой выбор Румянцев. При однодневном сплаве по Костромской области аренда трехместной байдарки обходится семье туристов в пять тысяч рублей. А наладить бизнес по аренде байдарок и организации праздников на природе Игорю Румянцеву помог пионерский опыт. После окончания историко-педагогического факультета он два года отработал вожатым в "Артеке". Затем много лет занимался организацией досуга в костромском Доме творчества юных и в комитете по делам молодежи.

Места, где проходят сплавы, - довольно глухие. На большинстве отрезков пути полностью отсутствует мобильная связь. Как говорится, "бери весло и отдохни от всех своих гаджетов". Кругом - лишь вековые деревья да звериные тропы. По следам видно, что у этого камня к водопою спускались лоси, а у поваленной сосны - кабаны.

Пока путешественники часа три сплавляются по реке, "пионервожатый" Румянцев на машине перевозит их рюкзаки, провиант и походные гитары на поляну в десяти километрах ниже по течению, где оборудован мини-причал.

На поляне уютно горит костер, натянут тент от дождя и установлена походная баня: все готово для приготовления походной гречки и шашлыков. После завершения пикника микроавтобусы возвращают путешественников в город.

"Почему людям нужен организатор в походе? Он уже придумал маршрут, знает реку, все ее подводные камни, - рассуждает Игорь. - Прежде, чем пригласить куда-то людей, ты сам многократно проходишь маршрут, готовишь русло, выпиливаешь упавшие стволы. Продумываешь тайминг, логистику, уборку мусора - это обязательно. Если едешь на незнакомое место, то иногда по три дня удобный выход к реке ищешь! Например, на реке Белый Лух на 80 километров пути - всего четыре нормальные поляны. За тем, чтобы люди приехали и получили удовольствие от отдыха, лежит большая невидимая им работа. Праздник - дело серьезное! И чем серьезней к подготовке относишься, тем он лучше получается".

Радуюсь, когда приезжают с детьми

По мнению Румянцева, организовать досуговый бизнес на природе с нуля непросто. Помимо разработки удобных и безопасных маршрутов, нужно вложиться в покупку оборудования. А это для каждой группы от 8 до 18 человек - как минимум полмиллиона рублей.

В байдарку нужны спасательные жилеты, весла, дождевики, "юбки" для защиты гребцов от брызг. Для перевозки лодок требуется надежный автоприцеп, для пикника - походная мебель и тенты. Без хорошей клиентской базы на "раскрутку" маршрутов в соцсетях может уйти много лет.

"Я целый год готовил сплавы, - вспоминает Игорь. -Сначала все просто наблюдали. Шел своеобразный разогрев. А потом, когда поехал один знакомый, другой, теща, босс - пошла "воронка продаж". Сарафанное радио сработало! У меня закуплено шесть лодок вместимостью до 18 человек".

В работе Румянцеву помогает сын Гордей. В свои 12 лет мальчик уверенно справляется со всем туристским оборудованием, знает маршруты и чувствует себя на любой реке как рыба в воде. "Если не лениться, в день на двух сплавах я могу заработать до 60 тысяч рублей", - раскрывает экономику бизнеса Игорь.

"Очень радуюсь, когда ко мне приезжают семьи с детьми, - продолжает он. - Когда родители по пути рассказывают легенды, учат малышей наслаждаться чистым воздухом, красотой реки. Показывают, как собрать шишки, как правильно высушить промокшую одежду. Это очень важно! В Норвегии, например, подростков специально высаживают на остров с маленьким рюкзачком - учат выживанию в природе".

Игорь очень хотел бы, чтобы в муниципалитетах возродили популярные маршруты, чистили тропы, учили безопасному поведению на природе. Эпидемия закончится, но интерес к походам никуда не уйдет.

"Мне очень жаль, что городская станция туристов закрыта уже 15 лет, продолжает мой собеседник. - Детей никто не учит, как разжечь костер, как работать топором, как элементарно руки помыть, сготовить походную кашу или спастись от клещей. А ведь это не корпоратив с репетитором, а школа жизни, колоссальный опыт".

Кстати, сначала Игорь предложил организовать сплавы комитетам: по спорту и по делам молодежи. Но его не поддержали. "А по идее, массовый туризм надо бы возрождать", - уверен мой собеседник.

Правила похода

По словам Игоря Румянцева, "чтобы организовать элементарный поход, причем не обязательно водный, теперь необходимо составить миллион документов. Поляну обработать от клещей. Найти место, где брать дрова, а для этого - провести тендер в деревне! Тропы должны быть промаркированы, вода - проверена Роспотребнадзором, маршрут - утвержден в МЧС. Плюс медицинские справки".

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